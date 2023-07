Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Juillet 2023

Sénégal : Football/Mercato- Signature imminente de Sadio Mané à Al Nassr

Le champion d’Afrique en titre avec les Lions de la Téranga du Sénégal devrait s’engager prochainement avec Al Nassr, le club saoudien où évolue déjà Cristiano Ronaldo. Indésirable au Bayern Munich et placé sur la liste des joueurs à transférer, Sadio Mané, selon plusieurs médias allemands et sénégalais, aurait donné son accord de principe et accepté de rejoindre le club saoudien. Les mêmes sources précisent par ailleurs que rien n’est encore signé entre Sadio Mané et le club saoudien, dans la Saudi Pro League de l’Arabie Saoudite. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Insécurité- Un ancien député enlevé

Des « hommes encagoulés » ont enlevé vendredi « en plein Ouagadougou » l’ancien maire Upc de Komsilga, a annoncé samedi son parti, exigeant sa « libération immédiate ». « Issouf Nikièma a été enlevé par des hommes encagoulés en plein Ouagadougou » alors qu’il « se rendait à la prière de vendredi », a indiqué l’Union pour le progrès et le changement (Upc) dans un communiqué, ce samedi. Le parti, l’un des principaux du Burkina Faso, exige la « libération immédiate » de l’ancien député-maire. Leader de la jeunesse dans la région du Centre et membre du bureau politique de l’Upc, Issouf Nikièma était député-maire de la commune de Komsilga, à 20 km au sud de Ouagadougou, jusqu’à la dissolution de l’Assemblée nationale à la suite du coup d’État coup de janvier 2022. Rappelons qu’en novembre 2019, Oumarou Dicko, le député-maire de Djibo, l’une des principales villes du nord du pays, avait été tué, avec trois de ses compagnons, dans une attaque à la sortie de la ville.

Rdc : Kasaï Central- Investiture imminente d’un membre du comité des rois d’Afrique

Les préparatifs vont bon train en prévision de la cérémonie d’investiture du nouveau secrétaire général adjoint du comité des rois d’Afrique, le chef Clément Kalamba Diyi, a appris, l’Acp, mercredi, de source proche de l’antenne de l’Alliance Nationale des autorités traditionnelles du Congo (Anatca) pour le Kasaï Central, en Rdc.« Nous sommes content d’organiser cette cérémonie qui marque la renaissance de l’importance du pouvoir coutumier dans toutes ses facettes en Afrique en général et en Rdc en particulier », a soutenu le membre de cette structure chargé des relations publiques, M. Sylvain Muteba Kamoni, dans un message radiodiffusé au chef-lieu du Kasaï Central. (Source :Acp)

Togo : Lutte contre la pauvreté- Banque mondiale décaisse 60 milliards de Fcfa

Cent millions de dollars, soit environ soixante milliards de Fcfa. C’est le montant d’un nouveau financement accordé, jeudi 20 juillet 2023 à l’Etat togolais par la Banque mondiale. L’accord de financement a été signé par le ministre de l’Economie et des finances, Sani Yaya et la nouvelle Directrice de la banque mondiale pour le Togo, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Bénin Madame marie-Chantal UWANYILIGIRA. (Source : AfreePress)

Algérie : Brics - Tebboune annonce une contribution de 1,5 milliard de dollars

Pour appuyer son adhésion au groupe du Brics, l’Algérie n’hésite pas à mettre la main dans la poche. Le président Tebboune, a affirmé que l’Algérie avait demandé officiellement à rejoindre la Nouvelle Banque de développement des Brics, avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars. (Source : Maghreb Émergent)

Guinée : Prison de Siguiri attaquée- Quatre jours après celle de Kankan

« Moins de quatre jours après l’évasion survenue à la prison de Kankan, c’est la maison d’arrêt de Siguiri qui vient d’être la cible d’une attaque armée », peut-on lire le 21 juillet 2023 sur la page Twitter du site d'information africaguinee.com. Dans la journée du vendredi 21 juillet 2023, la maison centrale de la ville aurifère a été attaquée par des hommes armés, a appris Africaguinee.com. Selon cette source, au moins deux individus venus à bord d’une moto auraient ouvert le feu en direction du centre pénitentiaire. Selon une autorité citée par le media guinéen, grâce à l’intervention rapide des forces de sécurité, les assaillants ont été repoussés. Notre interlocuteur indique qu’aucun détenu n’a réussi à s’évader. La sécurité a été renforcée doublement sur les lieux suite à l’incident selon le site Internet d'information.

Maroc : Inclusion financière- Rabat et le Abidjan autour d’une table ronde

La capitale abidjanaise a accueilli la première édition du Digital payement day, le 20 juillet 2023 à l’hôtel Pullman d’Abidjan. Cette rencontre qui a réuni les experts des secteurs bancaire et financier, ainsi que les acteurs clés de l’industrie du paiement en Côte d’Ivoire entend approfondir le dialogue et adresser des sujets cruciaux en relation avec la transformation digitale des banques, des microfinances et des industries financières. Soutenant que son pays est inscrit de plein pied dans l’économie mondialisée avec des échanges économiques à travers le monde, l’Ambassadeur du Maroc Abdelmalek Kettani a affirmé que chez lui, plusieurs entreprises dont le Societé Maghrébine de la Monétique (S2M) ont conquis le monde dans le domaine du paiement digital et ont trouvés des solutions adaptées. « Je pense que l’expérience que nous apportons permettra à la Côte d’Ivoire d’aller plus vite dans cette digitalisation des paiements et l’inclusion financière pour l’ensemble des populations. » a-t-il espéré. (Fratmat.info)

Côte d’Ivoire : Can 2023 - L’héritage de la compétition au cœur d’une réflexion à Grand-Bassam

Le Comité local d’organisation de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football pense déjà à l'après Can 2023.Sous la houlette de son président François Albert Amichia, ce comité s’est retiré, les 20 et 21 juillet, à Grand-Bassam, en vue de mener une réflexion profonde sur la question des infrastructures, après la Can. Afin de ne rien laisser pour compte, le Cocan 2023 a convié près de 200 experts ivoiriens et étrangers aux panels qui ont lieu dans un grand hôtel de la cité balnéaire.« Une des missions confiées au Cocan 2023, c’est la pérennisation de tout ce qui a été investi ou réalisé et qui concourt à la réussite de l’événement. Pour cette raison, le Cocan a estimé qu’il était essentiel de réfléchir sur la post Can », a indiqué, à l’ouverture du séminaire, le président François Albert Amichia. (Source : fratmat.info)