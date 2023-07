Tunisie: Le saxophoniste américain Kenny Garrett réexplore ses racines africaines à Hammamet

TUNIS/Tunisie — HAMMAMET,22 juil. (TAP, par Fatma Chroudi) - Le saxophoniste américain Kenny Garrett a fait le périple de sa ville natale Détroit à l'Etat du Michigan jusqu'à la ville de Hammamet en Tunisie pour présenter son dernier album « Sounds from the Ancestors » .

Pour son unique spectacle de la saison estivale en Tunisie, donné vendredi soir, l'artiste a choisi de se produire au Festival international de Hammamet qui fête cette année son 57ème anniversaire du 8 juillet au 14 août 2023. Ce saxophoniste, compositeur, arrangeur et band leader qui était auparavant invité à Jazz à Carthage et à Sicca Jazz réexplore ses racines africaines à Hammamet.

Kenny Garrett au saxophone était accompagné de Rudy Bird à la batterie, Melvis Santa à la vocalise et à la percussion, Corcoran Holt à la contrebasse et Keith Brown au piano. En cette nuit d'été, le quintet a offert concert devant un public assez nombreux pour un voyage dans l'univers des sonorités jazz.

Sounds from the Ancestors est un album de huit morceaux sorti en 2021 dans lequel l'artiste présente des sonorités jazz et une fusion entre des rythmiques afro-cubaines aux multiples influences. Cet album est un projet réalisé dans le cadre d'une tournée internationale et dans lequel l'enfant de Détroit rend hommage à la ville ayant bercé son enfance à travers des sonorités jazz perpétuant ainsi une carrière entamée il y a plus de 3 décennies.

De sa riche discographie, on cite Black Hope (1992), Happy People (2002), Standard of language (2003), Beyond The Wall (2006), Seeds from the underground (2012) , Do you dance (2016). Pour son dernier album, Sounds from the Ancestors (2021), Garrett a exploré ses racines musicales à Detroit, reflétant les formes musicales soul, jazz, gospel, funk et hip hop de la ville, ainsi que les traditions ouest-africaines et afro-cubaines.

Né en 1960, Kenny Garrett est un virtuose dans le registre jazz, blues et R&b qui jouit d'une large reconnaissance dans le milieu artistique et auprès de la critique. Il est lauréat du Nea Jazz Master 2023 qui est une reconnaissance importante dans le monde du jazz en reconnaissance à son oeuvre.

La bourse NEA Jazz Masters se présente comme étant « la plus haute distinction américaine accordée aux artistes de jazz. Chaque année depuis 1982, le programme a élevé à ses rangs un nombre restreint de légendes vivantes qui ont apporté des contributions exceptionnelles à l'avancement du jazz ».

En avril dernier, le National Endowment for the Arts a rendu hommage à Kenny Garrett avec trois autres lauréats des NEA Jazz Masters 2023, à savoir Regina Carter, Louis Hayes et Sue Mingus. Les artistes étaient à l'honneur à travers un concert qui avait eu lieu au Kennedy Center à Washington, DC.

Cette nouvelle distinction est une reconnaissance de plus pour cet artiste lauréat d'un Grammy Award en 2010 ce qui avait renforcé sa position en tant que référence dans la musique Jazz.

Ses multiples collaborations avec de grandes sommités du jazz remontent à ses débuts aux milieu des années 70. Cette icône du jazz moderne avait d'abord rejoint « Duke Ellington Orchestra », « Mel Lewis Orchestra » puis devenue membre de Dannie Richmond Quartet. Son premier album en tant que leader a été enregistré en 1984.

Kenny Garrett qui mène une carrière solo présente une musique ayant varié stylistiquement du jazz et du post-bop à la soul, au rhythm-and-blues et au smooth jazz aux influences de la musique du monde. Ses compositions inspirées par le jazz spirituel de John Coltrane et Pharoah Sanders, rendent souvent hommage à ses ancêtres et mentors du jazz, mais sont enracinées dans des sons contemporains.