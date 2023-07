Afrique: L'Angola transfère la présidence de l'aviation civile au Cap-Vert

Luanda — La Communauté des autorités lusophones de l'aviation civile (CAACL) est désormais présidée par l'Agence de l'aviation civile du Cap-Vert, trois ans après que l'Angola ait pris la tête de cet organe de concertation.

La remise et reprise a eu lieu lors de la XIIe réunion de la CAACL, qui s'est tenue du 19 au 21 de ce mois, à Luanda, sous le slogan «Ensemble pour les meilleures pratiques de sécurité opérationnelle».

A l'occasion, le ministre angolais des Transports, Ricardo D'Abreu, a rappelé que l'Angola a conduit la communauté dans un contexte "si difficile et exigeant", marqué par l'impact négatif de la pandémie de Covid-19, qui a nui aux industries et à la vie des citoyens, avec des pertes humaines, économiques et financières dévastatrices.

Malgré ce contexte défavorable, le responsable a estimé que tous les membres de la CAACL étaient résilients et capables de tenir plusieurs réunions bilatérales, de signer d'importants protocoles de coopération et d'échanger des expériences dans différents domaines du secteur de l'aviation, dans le respect des principes et objectifs qui guident cet Organe.

Toujours confronté au scénario difficile, le ministre a rappelé qu'en Angola, il était possible de garantir la mise en oeuvre d'un ensemble de réformes structurelles, qui ont placé le pays dans une condition complètement différente de la période au cours de laquelle il a assumé la présidence de l'organisme, le 13 mars 2020, à Salvador da Baía, au Brésil.

%

Parmi les réalisations réalisées par le pays, Ricardo D'Abreu a souligné la nouvelle loi sur l'aviation civile en vigueur, ainsi que la création de l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC), une entité administrative indépendante qui réglemente, supervise et fiscalise le système d'aviation civile en Angola.

Il a également souligné la réalisation de l'Audit universel de la sécurité opérationnelle du système angolais de l'aviation civile, réalisé pratiquement 15 ans après le début de son processus.

Selon le ministre, l'évaluation de cet audit par le régulateur international a été positive, ce qui a confirmé la fermeté des mesures et des réformes mises en oeuvre dans le pays.

En outre, il a rappelé qu'au cours des deux dernières années, l'Angola avait paraphé plusieurs accords, mémorandums d'accord et soutien en termes de coopération et d'assistance technique entre les États membres.

Quant à la 2e réunion de la CAACL, Ricardo D'Abreu a appelé tous les membres à contribuer plus efficacement au renforcement de la croissance socio-économique des pays membres au cours des cinq prochaines années, l'un des défis qui s'inscrit dans les objectifs fixés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Il a également souligné l'urgence d'oeuvrer ensemble pour réaliser la transition technologique, l'un des facteurs fondamentaux de la décarbonation du transport aérien, un objectif qui peut être atteint grâce au renforcement des capacités réglementaires et à l'intensification de la coopération dans le domaine de la sécurité entre les pays.

Pendant trois jours, les délégations ont réfléchi sur des sujets tels que « Le capital humain dans l'aviation civile et les nouvelles technologies de l'information », « L'attraction et la rétention du capital humain et les enjeux des technologies de l'information après le Covid-19 », « La fatigue et l'environnement aérien dans l'équipage », « La certification des aéroports », entre autres.

L'événement a réuni 243 participants, issus de l'industrie de l'aviation civile des pays membres lusophones (143 en personne et 100 virtuellement), des entités diplomatiques, entre autres personnalités.

La CAACL assume la nature d'un forum de réflexion, de discussion et de concertation pour le secteur de l'Aviation Civile, dans le but de créer les conditions d'une large coopération entre les parties sur toutes les questions liées à ses attributions.

Outre l'Angola, qui a assuré la présidence tournante pendant trois ans (2020-2023), São Tomé et Príncipe, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Portugal et le Brésil font également partie de l'instance.