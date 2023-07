Afrique: FILDA 2023 - Une compagnie pétrolière va investir 2 milliards de dollars dans la production de gaz non associé

Luanda — Azule Energy prévoit d'investir environ 2 milliards d'euros par an au cours des 36 prochains mois dans des projets de production de pétrole et de gaz non associés, a déclaré, jeudi, le directeur exécutif de la société, Adriano Mongini.

S'adressant à la presse lors de la 38e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA), le responsable a expliqué que les montants seront investis dans le nouveau consortium gazier et dans les projets Agogo.

Il l'a considérée comme une initiative ambitieuse, avec une prévision pour le premier gaz en juillet 2026, affirmant qu'"il s'agit du premier projet de production de gaz non associé en Angola".

Adriano Mongini a indiqué qu'il existe des partenariats dans le domaine de la décarbonisation, dans lesquels ils soutiennent la Sonangol à la raffinerie de Luanda, et envisagent d'installer une raffinerie verte.

Azule Energy est une coentreprise indépendante officiellement créée le 1er août 2022 qui regroupe les activités de BP et d'ENI en Angola sur une base équitable.

C'est le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz en Angola, détenant deux milliards de barils d'équivalent pétrole en ressources liquides et prévoit d'augmenter à environ 250 000 barils de pétrole/jour de sa propre production au cours des cinq prochaines années.

La société détient des participations dans 20 licences, dont six blocs d'exploration, une participation dans Angola LNG et est l'opérateur du Nouveau Consortium de Gaz.

Azule Energy a également repris la participation d'ENI dans Solenova, une société solaire détenue conjointement avec la Sonangol, et la collaboration dans la raffinerie de Luanda.