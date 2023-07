Cote d'Ivoire: Filières coton-anacarde- Le gouvernement rassure les producteurs ivoiriens

La ville de Ferkéssédougou, chef-lieu de la Région du Tchologo, a abrité le samedi 22 juillet 2023, la cérémonie d’hommage au Président de la République Alassane Ouattara, organisée par l’Intercoton et Oia Anacarde, placée sous le parrainage du Conseil du coton et de l’anacarde. Une cérémonie qui a réuni plus soixante-dix mille producteurs issus de toutes les régions de production du coton et de l’anacarde.

Le président du Conseil d’administration de l’Intercoton, Moussa Soro très reconnaissant au Président de la République a évoqué le zonage agro industriel institué depuis la campagne 2017-2018 qui a permis de lutter efficacement contre le vol de coton, de régler définitivement les litiges et d’améliorer la production et le rendement ; la subvention du prix du coton graine et du prix des engrais enclenchée depuis 2017-2018 se poursuit jusqu’à ce jour. Aussi a-t-ajouté la prise en charge d’une partie du crédit agricole des producteurs dans la crise des Jassides à hauteur de plus de 29 milliards et un appui total de l’Etat de plus de 60 milliards lors de la campagne 2022-2023. En plus, l’apport du Chef de l’Etat a impacté le prix d’achat du coton graine le fixant à 310F/kg, le prix le plus élevé de la sous-région.

M. Bêh Soro en sa qualité de président du Conseil d’administration de l’Oia Anacarde a mentionné quelques faits majeurs. « Sur instructions du Chef de l’Etat, le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi travaille à créer un écosystème pertinent et performant, en termes d’infrastructures et de réformes, pour fluidifier et favoriser l’installation des industriels du secteur avec un objectif de plus de 50% de transformation des noix », a relevé le Pca. A cette mesure, s’ajoute selon M Soro Bêh Soro la mise en œuvre du Projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l’anacarde (Ppca). Le projet d’un coût de 200 millions de dollars soit plus de 100 milliards de Fcfa vise selon le Pca, à renforcer l’organisation et la gouvernance de la chaîne de valeur de l’anacarde dont les résultats attendus sont entre autres la réduction des coûts de commercialisation ; l’accroissement de la productivité de la culture de cajou ; l’amélioration de l’accès au marché des noix brutes ; le renforcement des infrastructures industrielles. A titre d’exemples, les zones dédiées à l’anacarde sont en cours d’aménagement, celle de Korhogo en fin de travaux.

Le Pca de l’Oia Anacarde est également revenu sur la situation sécuritaire du nord de la Côte d’Ivoire tout en remerciant le ministre d’Etat, ministre de la défense Téné Brahima Ouattara pour sa grande performance dans l’amélioration de l’indice en sécurité dans le pays.

La mention spéciale a été adressée au Président de la République pour son onction politique, car son implication active dans la renaissance de leur interprofessionnelle s’est soldée par la prise d’un décret depuis le conseil des ministres du 26 Octobre 2022. « Ce qui fait qu’en plus de l’intensification de cette culture dans les zones de production de départ, son extension territoriale s’est accrue au point où nous avons atteint plus d’un million de tonnes avec une occupation territoriale de plus de 60%, classant ainsi l’anacarde juste derrière le cacao en termes d’exportation de nos produits agricoles » a-t-il ajouté. Enfin a-t-il souhaité qu’à travers l’organisation interprofessionnelle, ensemble avec le Conseil coton- anacarde des mesures spécifiques soient prises pour des acteurs nationaux, car pour lui, un enfant ne se soucie jamais de la fatigue de son père.

Le Docteur Adama Coulibaly, Directeur général du Conseil coton -anacarde et parrain de la cérémonie n’a pas dérogé à la règle. En tant chef de fil, il a adressé ses sincères remerciements à Alassane Ouattara pour sa nomination à la tête du Conseil coton-anacarde et à toutes les autorités administratives et politiques pour tous les efforts consentis afin d’honorer la ladite cérémonie. Leur présence en était la preuve. Dans le cadre de la réforme des filières coton et de l’anacarde, il a mené plusieurs actions :

La création par décret de l’organe de régulation des filières coton et anacarde, en abrégé, le Conseil de coton et de l’anacarde a redoré en tant que relais de l’autorité de régulation de coton et de l’anacarde (Areca) ; Cette réforme a eu des impacts conséquents. Dans le secteur du coton, la production est passée de 310 114 tonnes pendant la campagne (2015-2016) à 539 623 tonnes en 2021-2022 avec des recettes annuelles d’exportation estimées aujourd’hui à près de 100 milliards de Fcfa

Dans le secteur de l’anacarde, les revenus sont estimés à plus de 508 milliards redistribués aux producteurs en 2017. Aussi, les producteurs ont bénéficié d’un appui financier pendant la période de la pandémie à Covid 19.

Le Dr Adama Coulibaly a rassuré tous les acteurs des deux filières quant à la vente de leurs produits notamment les producteurs de l’Anacarde.

Le ministre d’Etat, ministre de l’agriculture et du développement rural, Adjoumani Kobénan Kouassi, a adressé ses vives félicitations aux organisateurs pour la grande mobilisation et la qualité des mots à l’endroit du Chef de l’Etat.