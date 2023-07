Maroc: ARTs plastiques - Toiles d'élèves et enseignants exposées à la galerie d'art d'Oujda

Oujda — Les férus du pinceau se sont donné rendez-vous samedi à la galerie d'art d'Oujda, pour admirer une exposition d'art unique mettant en vedette élèves et enseignants de l'école "Oujda beaux-arts", l'occasion de découvrir différents talents et expressions artistiques.

Organisé par l'association Café Littéraire d'Oujda en partenariat avec la direction régionale de la Culture, cette exposition offre aux visiteurs une perception des techniques utilisées par ces peintres, et donne à voir des oeuvres colorées et d'une singularité éblouissante.

Offrant un large éventail de sujets, plus de 30 toiles de différentes tailles sont accrochées à cette occasion pour laisser libre cours à l'imagination. Laquelle a été soigneusement retranscrite par les pinceaux des artistes.

"Cette exposition se veut une occasion pour présenter des oeuvres signées d'élèves et enseignants de l'école "Oujda beaux-arts", et frôlant différents courants artistiques", a indiqué à la MAP, professeur des beaux-arts, Yahia Dkhissi, ajoutant que la pédagogie de son école repose sur le développement artistique des enfants, et ce à travers une alphabétisation plastique à même de concevoir pour ses élèves un parcours d'apprentissage qui leur convient.

Pour sa part, le collégien Taha Rachid a fait savoir dans une déclaration similaire qu'il a participé à cette exposition avec cinq oeuvres dans lesquelles il a traduit ses idées et expressions, exprimant sa fierté et sa gratitude d'être encadré et accompagné par ses professeurs d'arts plastiques.

Dans la foulée, un colloque sous le thème "l'image en arts plastiques" a été organisé en marge de cette activité culturelle, dans le but d'allier la théorie à la pratique.

"Cette activité culturelle entend joindre l'utile à l'agréable notamment à travers deux volets, théorique et pratique, permettant ainsi au public d'admirer les oeuvres et créations des participants", a expliqué, de son côté, Abdeslam Bousnina, président de l'association Café littéraire Oujda.