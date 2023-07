Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha en visite de travail en 2e Région militaire

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a entamé, dimanche, une visite de travail en 2e Région militaire à Oran, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le prolongement des visites d'inspection aux différentes Régions militaires, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a entamé ce dimanche 23 juillet 2023, une visite de travail au niveau de la 2e Région militaire à Oran", précise la même source.

A l'entame de la visite et après la cérémonie d'accueil, donnée par le Général-major Mohamed Taïeb Brakni, Commandant de la 2e Région militaire, le Général d'Armée a observé "un moment de recueillement à la mémoire du défunt moudjahid +Ahmed Boudjenane+ dit +Si Abbès+, dont le siège de Commandement de la Région porte le nom, et a déposé, pour la circonstance, une gerbe de roses devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada".

A l'issue, et lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la 2e Région militaire, le Général d'Armée a prononcé une allocution d'orientation qui a été suivie par visioconférence par l'ensemble des unités de la Région, dans laquelle il a exhorté les personnels de l'ANP, et à travers eux, l'ensemble des enfants loyaux et nationalistes, à "redoubler d'efforts et faire preuve davantage de performances, afin de réaliser les nobles objectifs nationaux engagés par Monsieur le Président de la République", indique le communiqué.

%

"Je saisis cette occasion pour vous exhorter, vous qui êtes mobilisés dans chaque parcelle de notre patrie, pour défendre la souveraineté de nos frontières terrestres, nos eaux territoriales et notre espace aérien, et à travers vous tous les enfants fidèles de notre cher pays, à redoubler d'efforts et à faire preuve davantage de performances, afin de contribuer à la réalisation des nobles objectifs nationaux engagés par Monsieur le président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, d'autant plus que notre pays possède des ressources humaines, naturelles, économiques et intellectuelles qui lui permettent de concrétiser son projet de développement et de hisser notre Nation parmi les pays émergents", a-t-il souligné.

"Un projet prometteur, dont les contours commencent à se dessiner, grâce aux réalisations accomplies dans tous les domaines, au cours des dernières années, aussi bien dans la consolidation des institutions de l'Etat, la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, ou encore en rétablissant la confiance entre les citoyens et leurs institutions constitutionnelles et en renforçant la stabilité intrinsèque de l'Etat", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a souligné que "l'Algérie avance à pas sûrs vers l'excellence, dans les domaines de la géopolitique régionale et internationale et que la continuation sur cette voie avec la même dynamique et la même cadence, est un devoir sacré qui nécessite la cohésion et la synergie des efforts de tous les enfants dévoués de la patrie".

"L'Algérie avance à pas sûrs vers l'excellence, voire au sommet, dans les domaines de la géopolitique régionale et internationale. Poursuivre sur cette voie avec engagement et fidélité avec la même dynamique et la même cadence, est un devoir sacré qui nécessite la cohésion, l'harmonie et la synergie des efforts de tous les enfants dévoués de la patrie, pour que l'Algérie puisse se placer comme un pays leader, fort, prospère et acteur de son environnement", a déclaré le Chef d'Etat-Major de l'ANP.

Il a précisé que "cela n'est pas loin à atteindre pour les enfants des héros de Novembre fidèles et loyaux, notamment les jeunes, qui sont le coeur battant de la nation et sa réserve dans tous les sens".

"Nous plaçons beaucoup d'espoir en cette jeunesse pour le présent et l'avenir du pays, afin qu'elle soit à la hauteur des responsabilités et des défis, sur les pas de ses nobles ancêtres qui ont tout sacrifié pour libérer notre chère patrie et hisser haut son emblème parmi les autres nations", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, au terme de la rencontre, la parole a été donnée aux personnels de la Région pour exprimer leurs intérêts et préoccupations et qui ont réitéré, à cette occasion, leur engagement à assumer pleinement les nobles missions dont ils sont investis, conclut le communiqué du MDN.