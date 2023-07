Maroc: Demnate - Pleins feux sur les perspectives des relations entre le Maroc et Israël

Demnate — L'Association pour la culture et l'industrie Maroc-Israël (ACIMI) a organisé, dimanche à Demnate, un colloque sous le thème "Les perspectives des relations bilatérales maroco-israéliennes".

Le colloque qui a été réhaussé par la participation d'une belle brochette de professeurs spécialisés dans les domaines de la géostratégie, de l'économie et des relations internationales a été l'occasion de débattre autour d'un ensemble d'idées et de mécanismes à même de contribuer à la consolidation et à l'enrichissement des relations bilatérales entre le Maroc et Israël à la lumière de la reconnaissance, récemment, de la marocanité du Sahara par Israël.

Cette conférence, qui a été, aussi, marquée par la participation d'Israéliens originaires de la ville millénaire de Demnate, a été l'opportunité de mettre en relief l'intérêt constant porté par le Royaume à la préservation et à la promotion de l'affluent hébraïque ainsi que les moyens d'accroître les investissements de part et d'autre au service du rayonnement des deux pays.

Les intervenants à cette occasion ont mis en avant l'importance de consolider les partenariats sectoriels concrets, soulignant le poids de la position israélienne vis-à-vis de la marocanité du Sahara qui constitue un nouveau revers cinglant pour les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume et qui confirme le leadership international du Maroc.

%

Intervenant à cette occasion, le président de l'ACIMI, Khalid Fataoui, a souligné l'engagement sans faille du Maroc en vue de préserver l'identité hébraïque au service des Marocains de confession juive, rappelant que la décision de reconnaître la marocanité du Sahara constitue un pas déterminant dans la résolution de ce conflit artificiel.

Il a appelé à tirer profit de la relation distinguée entre le Royaume et Israël ainsi que sur l'importance de profiter de cette diversité au service du développement de cette relation, rappelant que le dossier du Sahara marocain est à présent réglé après ce grand mouvement international de la reconnaissance du Sahara Marocain.

Pour sa part, Mohamed El Ghali, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Kelâa des Sraghna a mis en avant les enjeux de la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara, soulignant que cette reconnaissance interpelle les deux pays à aller de l'avant dans le cadre de leur relation de coopération.

Les deux pays sont unis par des liens culturels et historiques forts, ce qui a favorisé l'émergence de cette reconnaissance, a-t-il fait savoir, relevant que la force du Royaume réside dans la pluralité de ses affluents qui distinguent son paysage culturel et qui renforcent sa vocation de prédilection comme terre d'accueil par excellence.

M. El Ghali a de même expliqué que les mutations géostratégiques ont favorisé l'émergence de pays hostiles au Royaume et qui veulent saper ses efforts colossaux et sa volonté inébranlable de promouvoir la paix dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient et du Maghreb.

Il est à rappeler que l'Association pour la culture et l'industrie Maroc-Israël a hautement salué la décision d'Israël de reconnaître la marocanité du Sahara, rappelant que cette reconnaissance est le fruit d'une approche diplomatique marocaine dynamique basée sur les partenariats stratégiques à long terme.

L'ACIMI a précisé que cette approche diplomatique dynamique du Royaume lui a permis de renforcer ses partenariats dans le monde entier et sur plusieurs fronts, notant que cette politique renforcera le rôle du Maroc ainsi que la médiation qu'il peut jouer pour apporter la paix au Moyen-Orient.

Les travaux de cette conférence, qui s'est tenue dans la Kasbah d'Ait Oumghar (Iminifri) et qui ont porté sur les initiatives de développement des relations bilatérales entre le Maroc et l'Israël se sont soldés par l'adoption de la Déclaration de Demnate.

A cet égard, l'Association entend poursuivre en vertu de cette déclaration ses partenariat avec les experts, les professeurs et les chercheurs dans le cadre d'un Laboratoire d'études et de recherche qui aura pour mission d'élaborer et de soumettre des propositions de partenariats partant, ainsi, contribuer à la poursuite de l'édification de relations bilatérales solides basées sur un partenariat gagnant-gagnant.