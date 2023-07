Ile Maurice: Le JT de la MBC vu pour vous - On ne rate pas un tour en métro

Rideau sur la troisième édition du Forum Inde-Afrique le vendredi 21 juillet. Grâce aux différents intervenants, nous faisons le tour des investissements indiens chez nous.

En tête de liste : le métro. La parole est donnée à Yaduvendra Mathur, le chairman du forum qui dit à quel point les sommes dépensées pour le métro mettent Maurice sur les rails de la compétitivité. Il dit aussi à quel point les autorités indiennes sont «déterminées à aider les pays africains à relever leurs infrastructures». Éloges aussi du centre financier mauricien, qui a été régulièrement critiqué en Inde.

Le JT passe alors au double revers essuyé au Privy Council. Dénominateur commun que la MBC souligne et surligne : cela concerne le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam et un ancien ministre rouge, Siddick Chady. Le premier devra faire face à un nouveau procès dans l'affaire des coffres-forts alors que le second devra purger une peine de 15 mois, dans l'affaire Boskalis. Le JT donne une chronologie détaillée de l'affaire Boskalis d'abord avant de souligner en jaune à l'écran l'extrait du jugement qui signifie la réponse négative des Law Lords.

En troisième position : le Private Recruiting Agencies bill, pour mieux règlementer l'embauche de travailleurs étrangers. La MBC explique qu'il y a plus d'une cinquantaine d'agences de recrutement enregistrées auprès du ministère du Travail. Et donne la parole à trois représentants : Pamendra Bara de Recruitment Leaders, qui déplore la concurrence déloyale, Dave Gooburdun et Ravish Pothegaoo de l'agence Talent on Tap Recruitment agency.

%

Les sports sont montrés en deux temps. D'abord la présentation la veille, à Côte-d'Or des capitaines des équipes qui représenteront le quadricolore aux Jeux de la Francophonie. Entrecoupé par une brève sur les vacances parlementaires jusqu'au 17 octobre. Puis retour au sport avec une bonne nouvelle. Il s'agit d'un record national battu par notre compatriote Jeremie Lararaudeuse. Il s'est présenté aux qualificatifs pour le 110 mètres.

Enfin, le téléspectateur a droit à un compte rendu détaillé du Global Gender Gap report. Ce que la MBC résume ainsi : «Le rapport indique que Maurice a comblé l'écart entre les sexes en matière d'éducation.»