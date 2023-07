Ile Maurice: Souillac - Le voleur d'autobus a malheureusement perdu la course contre la drogue

Mohammed Fardeen Shah Poinen, âgé de 37 ans, a été arrêté la semaine dernière après une folle course-poursuite, la vidéo ayant été partagée des centaines de fois.

Cet habitant de La Caverne est connu des services de police, étant fiché pour diverses affaires de drogue, et est cette fois-ci accusé provisoirement d'avoir volé une fourgonnette et un autobus de la Compagnie nationale de transport (CNT). Un entretien, où on le voit avec des yeux injectés de sang, le regard hagard, a fait pas mal de bruit cette semaine.

Retour en arrière. Les policiers rapportent une scène digne d'un film d'action qui s'est déroulée aux petites heures du matin du 15 juillet lorsqu'ils ont été appelés à poursuivre Mohammed Fardeen Shah Poinen. Après avoir terminé son service, le suspect s'est rendu au dépôt de la CNT à Souillac, où il a volé une fourgonnette. En se dirigeant vers Beau-Champ, il a eu un accident et a abandonné la fourgonnette sur place avant de se diriger vers le dépôt de Rivière-des-Galets. Là, il a expliqué à l'employé présent qu'il était un de ses collègues. Dès que l'homme lui a tourné le dos, il a entendu le bruit d'un moteur et a constaté que Mohammed Fardeen Shah Poinen s'enfuyait à bord d'un autobus.

En route, il a rencontré des policiers qui lui ont demandé de s'arrêter, mais le suspect a continué sa route. Les officiers ont alors appelé des renforts et ont entamé une course-poursuite. Le trentenaire a également percuté une porte à Chemin-Grenier alors qu'il roulait à vive allure.

Finalement, à Camp Pavé No 5, Solferino, Vacoas, il a abandonné l'autobus après que le véhicule s'est retrouvé pris dans la boue, dans un champ de canne. Cependant, les éléments de l'Emergency Response Service et de la Divisional Supporting Unit ont réussi à le rattraper, à une cinquantaine de mètres plus loin. Interrogé, le suspect a avoué avoir volé la fourgonnette ainsi que l'autobus car il avait raté le dernier bus pour rentrer chez lui. Mohammed Fardeen Shah Poinen a été arrêté et placé en détention. Il a comparu en cour, mais la police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle et il a été reconduit en cellule.

Dans l'entourage du trentenaire, son 'exploit' ne choque personne, car selon eux, il a toujours eu un comportement extrême. Cet habitant de La Caverne est connu pour être toxicomane et il est fiché à la police. «In gagn anviron sink an, malérezman, linn tom dan ladrog net. Lapolis inn deza aret li mé li fer bann zafer san réflési», explique un habitant de la localité. «Linn vinn enn dimounn danzéré, oblizé less li pran gagné parski pa coner ki kapav passe dan so latet.»