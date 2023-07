Ile Maurice: Retour sur les lieux du crime - Kenny Jacquette abattu par une balle perdue...

Dans cette rubrique hebdomadaire, nous revenons sur des disparitions, des faits divers ou des crimes qui ont été perpétrés il y a plusieurs semaines, mois, années... Des drames qui ont marqué les esprits et qui ont bouleversé des vies à tout jamais...

Une scène incroyable va se dérouler à l'avenue Dragon, à Bambous, le lundi 26 juillet 2021. Kenny Jacquette, un agent de sécurité de 31 ans, est tué par balle, victime d'un règlement de comptes qui s'est terminé en bain de sang, selon les premiers éléments de l'enquête policière. Une première arrestation aura lieu peu après le drame, celle de Pravesh Sharma Ramadith, connu comme Vicky, 39 ans et habitant de la localité. Soupçonné d'être le tireur, il dira aux policiers avoir eu un accrochage avec des drogués sur un terrain près de son domicile. Mais il nie être l'auteur des coups de feu et raconte que les présumés toxicomanes étaient armés.

Kenny Jacquette décède à la clinique Bon Pasteur à Rose-Hill le même jour et la clinique informe la police du cas. Auparavant, il avait appelé son beau-père, qui sera entendu par les enquêteurs, pour lui demander de le rejoindre à Bambous. En arrivant, ce dernier aurait vu un attroupement. Voyant son gendre blessé, il l'aurait conduit en clinique. En même temps, la police de Bambous reçoit un appel sur des coups de feu provenant de l'avenue Dragon et se rend sur les lieux. La Criminal Investigation Division de l'Ouest et le Scene of Crime Office sont sollicités dans l'après-midi.

Dans un premier temps, la police pense que l'origine de l'assassinat remonte au samedi précédent. Ce jour-là, un vigile de Quatre-Bornes, qui était le petit ami de la soeur de la victime, l'aurait appelé pour régler un différend avec celle-ci. Ils se seraient vus à une heure du matin au Plaza. Kenny Jacquette ne serait pas venu seul, mais accompagné de huit hommes armés de sabres. Le vigile, qui porte plainte le dimanche, raconte qu'il aurait été tabassé par la bande et se serait blessé en évitant un coup de sabre. Pris de frayeur, il se serait enfui et serait allé à l'hôpital Victoria pour recevoir des soins.

La police pense qu'un fusil de chasse a été utilisé pour tuer Kenny Jacquette et des douilles sont sécurisées. Ce qui s'est passé au Plaza, dimanche, n'aurait, semble-t-il, aucun lien avec le drame à Bambous. L'autopsie par le chef du service médico-légal attribuera son décès à une blessure par balle au cou. Son épouse dira à l'époque qu'il était un père de famille aimant et responsable qui était parti... Par la suite, le suspect Vicky Ramadith expliquera que des individus se droguaient sur un terrain qu'il nettoyait dans la localité.

Anciennement connu des services de police pour agression, le suspect se serait rangé et aurait décidé de combattre la drogue en chassant des toxicomanes qui venaient sur ce terrain. Il aurait dit avoir ramassé une centaine de seringues ce jour-là et avoir eu un accrochage avec un présumé drogué, qui aurait fait appel à des amis bouncers pour riposter et lui infliger une correction. C'est ainsi qu'une bande de gros bras auraient débarqué avec un fusil. Pour se défendre, le trentenaire aurait saisi une arme et une balle perdue aurait touché la victime qu'il disait ne pas connaître...

