Ile Maurice: Taekwondo - Mario Hung Wai Wing - « Aux JIOI, l'envie de gagner devra être plus forte que la peur de perdre »

En apparence, le Taekwondo fait penser au karaté. Toutefois, cet art martial originaire de Corée et non du Japon est régi par des règles différentes et a ses propres spécificités.

Aux Jeux des Iles, à Madagascar, la concurrence sera très rude. Mais selon le Grand Maître Hung Wai Wing, les Mauriciens auront leur mot à dire dans la Grande Ile. Lors des entraînements, tout est passé au crible.

C'est au Rose Hill Taekwondo Sports Club que nous avons rencontré la sélection de Taekwondo. Celle-ci s'entraînait avec le Grand Maitre Mario Hung Wai Wing (pour le poomsae) ainsi que le Grand Maître Sylvestre Yan Too Sang (pour le Kyorugi ou combat). Les deux entraîneurs affichent de l'optimisme pour les taekwondoïstes, mais restent mesurés dans leurs propos.

« La partie sera difficile pour ses dix athlètes. Mais je reste confiant. En 2007, nous avions ramené huit médailles dont une d'or. Cependant, aujourd'hui - hormis Angeli Hung - les athlètes ont changé. Je connais un peu le niveau de leurs adversaires dans les îles ou au niveau africain. Ils sont forts, notamment les Malgaches, qui seront bien préparés et qui seront à domicile.

D'après les renseignements que j'ai eus, il y aura aussi deux Réunionnais qui sont déjà champions de France en combat dans les petites catégories. A Madagascar, ils donneront du fil à retordre à tout le monde, pas seulement Maurice. Nous avons du pain sur la planche mais nous sommes confiants que nous aurons de bons résultats » partage le Grand Maître Hung Wai Wing, 9e Dan de Taekwondo qui rappelle que la compétition débutera le 26 août, soit au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Les 26 et 27 il y aura des combats et le 28 août, ce sera le poomsae qui sera au programme.

« En poomsae, j'ai deux filles dont une - Angeli Hung - qui en sera à sa deuxième participation. Je suis confiant qu'elles seront à leur top. Anjeli a fait plusieurs championnats du monde en poomsae comme en combat. Elle a de l'expérience. Je reste confiant qu'elle ira loin dans la compétition. A tout le monde, je demande de croire en leur potentiel et de viser l'or. La tâche ne sera pas facile mais on doit tenter le coup ; l'envie de gagner doit être plus forte que la peur de perdre » affirme le pionnier du Taekwondo mauricien.

Sylvestre Yang Too Sang, 8e Dan de Taekwondo donne des détails supplémentaires sur la préparation des sélectionnés mauriciens. « Il y a deux entraînements par semaine. Un au Taekwondo Sports Club de Rose Hill et l'autre au dojan de Grande Rivière Nord-Ouest. Mario Hung Wai Wing et moi-même sommes toujours présents pour les deux classes en poomsae et Kyorugi -où chaque entrainement dure environ 3 heures de temps.

En combat, la préparation est différente de celle du poomsae. Dans le combat, on se concentre plus sur la stratégie, la rapidité et le déplacement pour marquer des points. En effet, lors des compétitions, il y a des astuces à connaître pour marquer des points, engager le combat et atteindre efficacement son adversaire. Car ce n'est pas que la force qui prévaudra en compétition mais plutôt la précision et la vitesse, afin de glaner le maximum de points.

Ce sont des aspects sur lesquels nous mettons plus l'emphase lors des entraînements. Seul hic : à ma connaissance les plastrons à Madagascar seront électroniques. Mais nous travaillerons d'une façon à ce que ce type de plastrons (que nous n'avons pas ici) ne soit pas un handicap pour nos athlètes à Madagascar. Les taekwondoïstes mauriciens sont conscients du niveau de leurs adversaires. Mais je reste confiant que les quatre combattants (quatre garçons) et les six participants en poomsae (quatre garçons et deux filles) ramèneront de bons résultats » précise Sylvestre Yang Too Sang, qui a été médaillé d'or en poomsae aux JIOI 2007 mais qui officiera cette fois comme juge à Madagascar.

Témoignages de Taekwondoïstes

Barlen Marday :: « A Madagascar, je serai en lice dans la catégorie U50. Le Grand Maître Mario Hung Wai Wing travaille dur avec moi. Je m'entraîne le mercredi à Rose Hill ainsi que le jeudi, le vendredi et dimanche matin à Port Louis avec lui. Ce sera ma première expérience aux JIOI, mais pas ma première expérience sur le plan international. J'ai participé à l'Africa WTF President's Cup G2 en avril 2017 à Agadir au Maroc. Engagé en Poomsae dans la catégorie Masters +40 ans, j'y ai récolté le bronze. 32 pays y participaient. En sus du taekwondo, je pratique le karaté Shotokan. Cela fait 40 ans que je pratique les deux disciplines qui, pour moi, présentes des similitudes. Mais c'est vrai que le rythme au niveau des poomsae en Taekwondo est différent de celui du kata en karaté ».

Angeli Hung : « C'est ma deuxième participation aux JIOI. En 2007, à Madagascar, j'ai récolté deux médailles d'argent, une en poomsae et l'autre en Kyorugi (combat). Cette fois-ci, aux JIOI, je serai seulement engagée en poomsae, et ce dans la catégorie des moins de 60 ans. Aux entraînements, on travaille les fondamentaux, sans oublier la souplesse qui est très importante. Si on ne l'a pas, cela devient compliqué. De plus, quand on exécute un poomsae, on fait le vide. Mais on reste concentré. Mais c'est comme-ci on rentrait dans une bulle. Aux autres athlètes, je conseillerai de rester déterminés, d'avoir envie de bien faire et de prendre plaisir dans ce qu'on fait dans le moment présent ». A mon avis, c'est le manque de compétition créé la pression ».

Brian Joseph : « Je vais concourir dans la catégorie des moins de 75 kilos. Je sais que la compétition sera rude. Mais je ferai le maximum. Ma première participation internationale a eu lieu en Corée, aux championnats du monde, en 2016. Quatre ans de cela, j'ai pris part aux Jeux d'Afrique également au Maroc. Je m'entraîne habituellement au Rose Hill Taekwondo Sports Club ».

Baboo Soodarshansingh : « Comme Brian Joseph, je m'entraîne à Rose Hill. Je ne crains aucun adversaire, qu'ils soient Réunionnais ou Malgaches. Toutefois, je déplore de n'avoir pas eu suffisamment l'occasion de sm'entraîner avec un plastron électronique comme mes adversaires de la Réunion ou de Madagascar. Entretemps, je me concentre sur la technicité du taekwondo et étudie certaines techniques de combat sur youtube . Je serai en lice en combat chez les moins de 87 kilos. Mon objectif reste l'or ».

Zoulkeef Mohomodhossen: « Je serai engagé dans la catégorie des plus de 87 kilos. Pour commencer, je remercie le créateur de m'avoir donné la chance de participer aux Jeux des iles. J'attendais cela avec impatience. Quand j'ai appris que cette discipline n'avait pas été retenue pour les JIOI, j'ai vraiment été déçu. Mais quand j'ai appris que cela avait été réintégré, cela m'a ravi et je me suis entraîné avec plus de détermination encore. Je ne sais pas si je pourrai participer à d'autres JIOI, dans 4 ans, à 32 ans. Un combattant ne garde pas la même forme physique quand il prend de l'âge. Mais pour le moment, l'objectif reste les JIOI. J'ai de la détermination est mon but est de m'octroyer l'or à Madagascar ».

LES SÉLECTIONNÉS

POOMSAE (par catégorie d'âge)

Albans Veerabadren - 30 ans - Under 30 years old

Sheldon Yan Too Sang - 31 ans - Under 40 years old

Barlen Marday - 48 ans - Under 50 years old

Stéphane Mackay - 52 ans - Under 60 years old

Anne Laure Aurélie Chung Cheung - 19 ans - Under 30 years old

Michele Angeli Hung Quian Din - 53 ans - Under 60

KYORUGI (par catégorie de poids)

Brian Diësson Joseph - 32 ans -Under 74 Kg

Baboo Soodarshansingh Sohun - 29 ans - Under 87 Kg

Zoulkeef Muhumad Mohomodhossen - 28 ans - Above 87 Kg

Lucas Meunier - 19 ans - Under 54 Kg

LES OFFICIELS

Mario Hung Wai Wing: Chef de la délégation

Sylvestre Yan Too Sang: Coach et Juge

Pharaj Ramful: Coach et juge

Robert Meemah: Encadrant

Kiran Mihdidin: Encadrant

Robert Meemeea : Encadrant