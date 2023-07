Angola: L'AECIPA considère la FILDA comme une plate-forme pour la croissance du contenu local

Luanda — Le président de l'Association des prestataires de services de l'industrie pétrolière angolaise (AECIPA), Bráulio de Brito, a considéré samedi la Foire internationale de Luanda (FILDA) comme une plate-forme d'interaction pour la croissance et la consolidation du contenu local.

S'adressant à l'ANGOP, il a souligné que la plus grande vitrine d'affaires du pays rassemble les entités environnantes des différents membres de la chaîne de valeur, que ce soit du secteur pétrolier ou d'autres secteurs clés pour la croissance de l'économie angolaise.

Il a dit que l'AECIPA, en tant que groupe composé d'environ 160 entreprises fournissant des services à l'industrie pétrolière angolaise, la présence à l'événement indique l'importance du secteur dans le contexte de la FILDA et dans le développement socio-économique de l'Angola.

"Comme vous le savez, notre économie est soutenue par l'industrie pétrolière et nous, en tant que prestataires de services, représentons toute la chaîne de valeur de cette industrie, à ce titre notre présence ici est extrêmement importante pour faire valoir l'importance de notre secteur et aussi l'importance de notre contribution au développement socio-économique de l'Angola", a-t-il souligné.

Il a indiqué que la FILDA, en plus d'être une vitrine, est un centre d'affaires qui donne la possibilité d'interaction entre les différentes entreprises que ce soit dans le secteur des services en tant qu'opérateurs ou autres.

L'AECIPA compte plus de 160 membres et s'attache à continuer d'être la voix du secteur et le principal partenaire du Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants, des sociétés d'exploitation et de tous les autres agents gouvernementaux et au-delà, qui d'une manière ou d'une autre, contribuent à la bonne performance de l'industrie pétrolière angolaise, à l'appui au développement social et économique de l'Angola.

La 38e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA) s'est déroulée dans la Zone économique spéciale (ZEE), avec la participation de 1 302 exposants d'une quinzaine de pays.

L'événement s'est déroulé sous la devise "L'économie numérique, la nouvelle frontière mondiale" et a eu la participation du secteur des affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, marquant les débuts de ce pays dans l'événement.

Le retour du Brésil, avec la participation de l'Association des entrepreneurs brésiliens et de l'ambassade du pays en Angola.

Le Brésil, le Portugal, l'Italie, l'Indonésie, la Turquie, l'Allemagne, le Japon, entre autres, font également partie de l'éventail des pays qui ont défilé leurs offres à FILDA 2023.

La 37e édition de FILDA avait eu lieu du 16 au 20 juillet 2022 dans la ZEE, sur une superficie de 21 mille mètres carrés, ayant réuni 629 exposants et enregistré plus de 32 mille visiteurs.