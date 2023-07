Afrique: L'Angola et Djibouti souhaitent renforcer la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et Djibouti ont reconnu la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, lors d'une réunion tenue à Addis-Abeba entre les représentants diplomatiques des deux pays en Ethiopie.

Dans une note, l'ambassade d'Angola en Éthiopie indique que lors de la rencontre, Miguel Domingos Bembe et Abdi Mahamoud Eybe ont convenu que l'intensification de la coopération devrait tenir compte du potentiel et des opportunités offertes par les deux pays.

Parmi les domaines prioritaires, les interlocuteurs ont pointé les secteurs politico-diplomatique, défense et sécurité, commerce, industrie et logistique, agriculture et agroalimentaire, transports et infrastructures et énergie.

En ce qui concerne le secteur politico-diplomatique, ils ont jugé pertinent de conclure le processus de négociation de l'Accord général de coopération dans les domaines économique, technique, scientifique et culturel.

De même, ils ont envisagé la négociation et la signature du Mémorandum d'accord pour l'établissement de consultations politiques et de l'Accord sur l'exemption de visas dans les passeports diplomatiques et de service.

A la fin de la rencontre, l'ambassadeur Miguel Bembe a exprimé l'intérêt de la partie angolaise à effectuer des visites de travail pour connaître des projets à Djibouti.

Miguel Bembe a récemment été désigné ambassadeur d'Angola, avec statut de non-résident à Djibouti.

Vendredi, l'Ambassadeur Miguel Bembe a participé à la séance d'information sur la mise en oeuvre de « l'Accord de paix de Pretoria et le processus de politique de justice transitionnelle ».

La réunion était présidée par le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères de l'Éthiopie, Demeke Mekonnen, en présence du Ministre de la Justice, Gedion Timothewos.

Lors de l'événement, spécialement dédié aux chefs des missions diplomatiques accréditées à Addis-Abeba, les deux dirigeants éthiopiens ont souligné le degré d'évolution et de mise en oeuvre de l'accord en question.

Il s'agit d'un diplôme signé par le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), avec la médiation de l'UA, le 2 novembre 2022, à Pretoria, en Afrique du Sud.