Gabon: 'Qui seraient les bons grands des bons petits de la bonne province qui tireraient les ficelles dans l'ombre...?'

La situation actuelle du Bureau Intérimaire du Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG), en totale violation des dispositions statutaires et réglementaires, semblerait faire la pluie et le beau temps de la tutelle d'une part qui peine à accompagner son processus de redynamisation, et d'autres part, de certaines Associations et Organisations de Jeunesse et CPJ dont les questions de légitimité et légalité les accables.

Sinon, comment comprendre que plus de deux ans (02) après la constatation de la de fin de mandat et de limitation de la période par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ledit Ministère semble ne pas clairement se prononcer sur cette question de dissolution du Bureau Intérimaire actuel conformément aux corpus juridiques soumis à son appréciation. Il faut rappeler que c'est elle même qui avait rédigé la lettre de contestation.

Il préfère jouer le jeu de la reconduction tacite en accordant peu d'importance à la Charte Africaine de la Jeunesse, à son propre courrier de constatation de fin de mandat et de limitation de la période intérimaire, des dispositions statutaires et réglementaires en vigueur du Conseil National de la Jeunesse (CNJG) et du décret 00255 du Ministère de la Jeunesse en son article 136. Qui seraient les bons grands des bons petits de la province qui tireraient les ficelles dans l'ombre ?

On s'en souvient comme si c'était hier. Dans les conditions identiques et similaires, la même tutelle sous la direction des Ministres Nicolas ASSELE et Arnaud Calixte ENGANDJI ALANDJI n'avait pas hésité de prendre des décisions fortes lors qu'il s'agissait de mettre fin au Bureau Intérimaire du Président Andy Roland NZIENGUI NZIENGUI et à constater la destitution du Bureau du Président élu Stéphane ONDIAS, pour collaborer avec d'abord celui intérimaire du Président Aggee MAYAKE puis celui du Président Freddy Fernandez ONA NGUEMA.

Une situation qui a été relevée par le Collectif CNJG Restructuré dont le compte rendu de la séance de travail organisé à cet effet et dont nous invitons respectueusement les Conseillers Jeunesse et Juridique du Président de la République, de la Primature et du Ministère de la Jeunesse à se saisir du contenu annexé à cet article. Un compte rendu qui ne traite de la question que du point de vue juridique.

Rappelons que le mercredi 19 juillet dernier à l'INJS, une réunion d'échanges avec les Associations et Organisations de Jeunesse et les CPJ a été organisée et Présidée par Frédéric NDOUNDA, Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Une initiative bien qu'appréciée et saluée des uns et des autres, mais qui pêche par l'absence des discussions du point de vue juridique de la situation intérimaire actuelle.

À qui profite t-elle et quels seraient les bons grands des bons petits de la province qui tireraient les ficelles dans l'ombre ?

Nous y reviendrons et vous invitons à lire le compte annexé audit article !!!

