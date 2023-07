Angola: Le sport angolais entre professionnalisme et amateurisme

Luanda — Le modèle du sport angolais présente des réalités différentes, où le critère de professionnalisme ne trouve pas toujours de support dans la réglementation du système sportif national.

Selon le juriste N'guabi Salvador, dans de récentes déclarations à l'ANGOP, en ce qui concerne le professionnalisme dans cet aspect social, il existe des situations dans lesquelles le pratiquant se consacre exclusivement à l'activité comme moyen de subsistance.

Mais en même temps, comme je l'ai dit, il y a des cas où le pratiquant fait du sport pendant leur temps libre et sans grande compensation financière.

En raison de cette réalité, N'guabi Salvador a déclaré qu'il est difficile de mesurer dans quelle mesure le sport en Angola est ou n'est pas professionnel puisque les deux formes d'action cohabitent même dans les plus grands championnats comme le football et le basket-ball.

L'également président de l'association "Formigas do Cazenga" a soutenu que peu de clubs dans le pays ont des joueurs dont le temps de formation leur donne le statut de professionnels devant la loi et a cité, par exemple, Petro de Luanda, Primeiro d'Agosto et Interclube.

Quant au directeur national des sports, Nicolau Daniel, bien que cela soit prévu dans la loi sur le sport (5/14, du 20 mai 2014), il reste encore beaucoup à faire dans la pratique concernant les critères de professionnalisation.

Dès lors, il défend la conjugaison des synergies entre clubs et fédérations en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour la création d'instances autonomes comme les Ligues, pour que le sport soit plus professionnel.

Il a expliqué que la mise en place des Ligues et le transfert des statuts des clubs à but non lucratif aux Sociétés Anonymes (SAD) sont des indicateurs pour corriger les failles du système sportif interne à cet égard.

Cette procédure, selon Nicolau Daniel, implique également que les clubs trouvent des mécanismes de monétisation et des sponsors, afin de dégager l'Etat de sa responsabilité financière, comme il l'a été jusqu'à présent.

Selon la source ANGOP, la question de l'implication de certains clubs dans des situations de paiement des salaires est une autre question qui viole le professionnalisme et la transparence, conformément au septième principe général du sport angolais.

Il a souligné comme indicateurs que le professionnalisme n'est pas encore une réalité finie le fait qu'il existe des cas de mauvais enregistrement des joueurs dans les clubs, notamment dans le football.