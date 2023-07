Angola: FILDA 2023 - L'événement dépasse les attentes des exposants

Luanda — La 38e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA) a dépassé les attentes de nombreux exposants en termes d'organisation, de contrats signés, de contacts pris, de divulgation des marques et des noms d'entreprises.

C'est le bilan des exposants interviewés par l'ANGOP à la FILDA, qui s'est déroulée du 18 au 22 juillet dans la Zone économique et spéciale (ZEE) Luanda/Bengo.

Rolf Mendelsohn, directeur principal de Paratus, une entreprise angolaise de technologie et de télécommunications, a déclaré qu'il était très heureux des contacts et du fait que l'événement était très chargé.

Selon l'homme d'affaires, cette édition de la FILDA a dépassé les attentes de l'entreprise en termes de visiteurs, clients et clients potentiels qui ont visité le stand de l'entreprise.

Dans le même ordre d'idées, Tânia Zau, responsable commerciale de Chicoil, a déclaré que le salon a été très productif pour son entreprise, car ils ont signé des contrats avec des entreprises et noué de nombreux contacts avec des clients potentiels, affirmant que "nous avons reçu des clients et des clients potentiels sur notre stand, ainsi que des visiteurs. Ce salon était très bien. C'était innovant".

"Nous sommes extrêmement" satisfaits de la participation de notre entreprise et de celle des autres exposants en raison du niveau de participation qu'a eu le salon. Tous ont été déplacés", a déclaré Osmar Dinau Henriques, technicien à l'Agence Maritime Nationale.

%

Pour lui, ce salon a dépassé les objectifs de notre institution. « Nous ne sommes pas venus pour vendre, mais pour faire savoir qui nous sommes. Nous sommes une institution étatique. Et cela a été fait ».

Pour l'ENSA, l'événement a été très rentable, car l'entreprise a pu faire connaître les produits et services qui les ont amenés à la FILDA, a indiqué la technicienne en marketing stratégique et numérique, Suzeneide de Sousa.

"Nous sommes venus dans le but d'avoir un impact sur les gens avec nos services. Nous avons réussi à attirer plus de deux mille personnes sur notre stand", a-t-elle expliqué, notant qu'ils ont fait connaître le service Yami Health - une assurance à partir de 30 mille kwanzas par an.

Selon Suzeneide, l'évaluation de la société sur sa participation à la FILDA est très positive, car elle a même réussi à réaliser des ventes.

À son tour, le directeur du marketing et de la communication de la banque BIC, Victor Mendes, a affirmé qu'ils étaient allés à la FILDA dans le but d'attirer plus de clients, de faire connaître les produits et services et de contacter les clients réguliers.

D'autres exposants ont souligné la situation économique actuelle du pays comme l'une des raisons de la baisse des ventes de cette édition de la FILDA.

C'est ce qu'a dit Maria Gusmão, une commerçante en cosmétiques. "Mes produits ont été approuvés en termes de qualité mais les gens pensaient qu'ils étaient chers et je n'ai pas fait beaucoup de ventes", a justifié l'interlocuteur.

L'exposant João Chaves, de Plastic Grupo, a informé que les ventes étaient inférieures aux attentes en raison de l'augmentation des prix des produits, mais il espère que les choses s'amélioreront, car lors des éditions précédentes, ses produits étaient très demandés par les entreprises et les particuliers.

Cependant, les visiteurs ont également parlé du prix des produits.

Par exemple, Paulo Jorge, l'un des visiteurs, a déclaré que cette édition était bien organisée, mais que les prix des marchandises étaient élevés, ce qui l'a empêché d'acheter presque n'importe quoi.

Plus de 1 300 exposants nationaux et étrangers ont participé à cette 38ème édition. L'événement a eu une moyenne quotidienne de 15 000 visiteurs.