Ile Maurice: Loyers impayés | Sooroojdev Phokeer - «Mes conseillers légaux travaillent dessus...»

Vendredi, lors de la conférence de presse du Parti travailliste (PTr), Arvin Boolell a ciblé le speaker. Premièrement, en alléguant que ce dernier négocierait l'achat d'une résidence à Rs 30 millions avec l'argent des contribuables. Deuxièmement, en stipulant que Sooroojdev Phokeer ne s'acquitterait pas de son loyer depuis quatre mois... Le principal concerné parle de «développements à venir».

En attendant, le chef de file des Rouges a affirmé haut et fort que Sooroojdev Phokeer est en négociation pour l'achat d'une résidence à hauteur de Rs 30 millions donc - dont Rs 25 millions pour le bien et Rs 4 à 5 millions pour la rénovation. Il s'agirait d'une townhouse (voir plus loin) appartenant à la National Property Fund Ltd.

Arvin Boolell a aussi indiqué que, selon ses informations,Sooroojdev Phokeer n'aurait pas honoré son loyer actuel depuis quatre mois, cela alors même que la propriétaire de la maison qu'il occupe est une veuve âgée qui aurait fait part de son désarroi à plusieurs membres de l'opposition, notamment.

S'agissant de l'achat du bien immobilier, Sooroojdev Phokeer a d'ailleurs fait une 'annonce' au Parlement vendredi soir. Il a expliqué que tout speaker a droit à une résidence officielle et que des discussions pour l'acquisition d'un appartement ont déjà débuté depuis quelque temps en collaboration avec la National Property Fund Ltd. Aussi, a-t-il avancé, ces discussions sont toujours au stade préliminaire et aucune décision n'a été prise pour l'heure. Il a ajouté qu'aucun agent immobilier n'a été sollicité et qu'aucune commission ne sera reversée. Il n'a cependant ni confirmé, ni infirmé les dires par rapport au volet des loyers impayés - il n'en a même pas parlé.

Nous l'avons sollicité pour une réaction hier et Sooroojdev Phokeer nous a expliqué qu'il ne fera pas de commentaire à ce propos pour l'heure car «ses conseillers légaux travaillent actuellement dessus et il est fort probable que des développements tombent dans le courant de cette semaine».

Les propriété mises en vente par la National Property Fund Ltd

Dans un communiqué émis le 14 avril 2022, la National Property Fund Ltd (NPFL) liste des propriétés dont la «NPFL intends to dispose...» Il s'agit de «3 lots on 1st and 2nd floor at Galeries Evershine, St Ignace and Dr Roux Streets, Rose-Hill ; 6 lots on 1st floor, Le Manhattan, Curepipe ; 2 Storey Building & Land at Pailles, Pailles Junction road, Old Pailles, Moka ; Buildings & Land namely Ex-Ireko House, 1 km from Soreze Roundabout, Montebello ; 6th floor at Labourdonnais Court, Corner Labourdonnais and St Georges Streets, Port-Louis ; Part of 9th floor at Stratton Court, Corner Poudriere and Lislet Geoffroy Streets, Port-Louis ; 6 Storey Building, Corner Ollier and Bourbon Streets, Port-Louis ; 3 Storey Building, Corner Louis Pasteur and Queen Streets, Port-Louis ; 1 Penthouse (2 Bedroom), Residence Forest Garden, Floréal, Curepipe ; 7 Townhouses and 4 apartments, Residence Diplomat Garden Floreal, Curepipe ; Part of 9th Floor, St. James Court, Port-Louis andt 6 and a half floors, Ex-Bramer House, Ebène». La résidence qui intéresserait Sooroojdev Phokeer serait celle située à Diplomat Garden, Floréal. «Mais il est difficile de penser que ce bien vaille Rs 30 millions étant donné l'état dans lequel il se trouve. À moins qu'avec les rénovations...» lance une source bien renseignée.

Salaires et privilèges

Arvin Boolell a aussi fait ressortir dans sa conférence de presse qu'il ne comprenait pas comment le speaker, qui bénéficie d'une allocation-logement, ne puisse honorer son loyer. Selon des chiffres de 2019, le salaire mensuel du speaker de l'Assemblée nationale tourne autour de Rs 300 000, allocations comprises.