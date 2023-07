Ile Maurice: Polémique| «Disgusting liar» - Pourquoi le Premier ministre veut-il effacer des extraits du Hansard ?

Surprise. Pour de nombreux parlementaires et même des anciens, c'est la première fois qu'ils ont découvert vendredi, une motion présentée par le Premier ministre pour faire effacer des extraits parus dans le Hansard (NdlR, document contenant les transcriptions officielles des débats et travaux parlementaires). Il s'agit des mots «disgusting liar» prononcés par Farhad Aumeer à l'encontre du ministre de la Santé, Kailsah Jagutpal... Pourquoi une telle démarche ?

Le Premier ministre a cité la clause 40 (5) des Standing Orders : «The conduct of the President and the Vice-President of the Republic or the person performing the functions of the Presidents' Office, the Speaker, Members of the Assembly, Judges, Members of Statutory Commissions or other persons engaged in the administration of Justice shall not be raised except upon a substantive motion moved for that purpose; and in any amendment, question to a Minister, or remarks in a debate dealing with any other subject, reference to the conduct of the persons aforesaid shall be out of order». Le Premier minisre a mis l'accent sur «...shall not be raised except upon a substantive motion moved for that purpose...» pour justifier sa demande.

Or selon un ancien speaker, la motion n'était pas en règle. Selon lui, aucune clause des Standing Orders ne souligne que des extraits du Hansard peuvent être effacés. Il soutient que le député Aumeer avait été prié de retirer ses mots et de présenter des excuses, mais qu'il ne l'a pas fait et a maintenu ses propos. «Le speaker avait totalement raison de l'expulser et de le name avant de le faire suspendre. Pour moi, l'affaire s'arrête là.» Il se demande si une telle motion n'ouvre pas la porte à d'autres requêtes du même genre. L'ancien speaker explique qu'il est courant qu'avant la rédaction finale du Hansard, des parlementaires peuvent réclamer de changer des mots ou la substance d'une phrase. «Je sais que dans quelques cas, il a été possible qu'il y ait des mots ou phrases effacés mais tant qu'il n'y pas de contestation, qu'il n'y a pas de polémique...»

Invité à se prononcer sur une déclaration publique de Paul Bérenger, qui avait affirmé qu'il compte réclamer que des rulings de l'actuel speaker soient effacés s'il fait partie du prochain gouvernement, notre interlocuteur donne les explications suivantes : «Un autre speaker peut être appelé à donner son interprétation sur des rulings de l'actuel speaker. Il peut venir à l'Assemblée nationale et citer les rulings qui à son avis n'ont pas été corrects. Mais pas les effacer. Donc le Hansard, demeurant un document important et historique, soulignera des rulings sur lesquels le speaker a eu tort de se prononcer.»