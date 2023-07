Ile Maurice: Un «noble salute» à Alain Perdrau...

Une figure emblématique des courses mauriciennes s'en est allée cette semaine. Alain Perdrau, entraîneur à succès depuis 40 ans, est décédé jeudi matin à l'âge de 72 ans, emporté par une longue maladie. Ses funérailles ont eu lieu le lendemain.

La nouvelle a ému non seulement le microcosme des courses mauriciennes, mais également le public turfiste, nombreux à reconnaître le professionnalisme de l'homme qui, en quatre décennies, a remporté pas moins de 698 courses, dont 14 classiques.

Alain Perdrau, à l'exception de la Maiden Cup, aura tout gagné au Champ-de-Mars, faisant de lui l'un des meilleurs entraîneurs que le turf ait connus. S'il a connu un immense succès en tant qu'entraîneur, c'est en tant que corner judge qu'il a fait ses premiers pas au Champ-de-Mars au début des années 80. À l'époque où l'enregistrement vidéo n'avait pas encore été introduit, des juges étaient placés un peu partout sur l'hippodrome pour observer les courses et faire des rapports aux commissaires lors des enquêtes.

Par la suite, Alain Perdrau, fasciné par l'entraînement, se rapproche de l'écurie Ladégourdie dont il devint l'entraîneur en 1984. Patrick Merven, ex-entraîneur qui était déjà dans le giron à cette époque, se souvient des débuts d'Alain Perdrau. «Il avait été un instant hit. Il fit des débuts en fanfare pour dire le moins. On savait dans le giron qu'il était doué et qu'il allait réussir une très bonne carrière.» Déjà lors de sa première journée en tant qu'entraîneur, il remporta quatre courses. Le ton était donné.

Lors de cette première saison, il devait bousculer la hiérarchie en remportant trois courses classiques et le classique du sprint, au nez et à la barbe des meilleurs entraîneurs. Specialize s'imposait dans la Duchesse et le Barbé, alors que Noble Salute remportait la Princess Margaret Cup et la Coupe D'or. Une année faste pour l'écurie Ladegourdie qui fut sacrée championne. Noble Salute, lui, était sacré cheval de l'année. Fallait le faire.

Alain Perdrau devait poursuivre son ascension dans les années 90 et 2000 pour s'imposer comme l'un des meilleurs entraîneurs du turf. S'il fallait choisir deux coursiers qui ont marqué la carrière d'Alain Perdrau, ce sont sans doute Noble Salute et Botanique. Noble Salute, impressionnant en 1984 lorsqu'il lançait la carrière d'Alain Perdrau, est un vainqueur de la Princess Margaret Cup et de la Coupe D'or.

Les turfistes de longue date se souviennent de ce coursier comme l'un des meilleurs ayant couru au Champ-de-Mars. Botanique a lui aussi rapporté deux victoires classiques en s'imposant également dans la Princess Margaret Cup et la Coupe D'or. Le duel entre Botanique et Le Turbo, coursier borgne et chouchou des turfistes à l'époque, est resté gravé dans la mémoire des amoureux des chevaux. Aujourd'hui encore, soit 28 ans après cette course, la vidéo de cette épreuve est encore partagée sur les réseaux sociaux.

«Facile de travailler avec lui»

Souvent interrogé sur le meilleur jockey avec lequel il a eu l'occasion de travailler, Alain Perdrau a toujours désigné Glen Hatt comme étant celui pour qui il avait le plus de respect. «Il n'y a qu'un Glen Hatt. Un homme respectueux et respectable. Always a tryer», des mots qui en disent long sur l'estime que portait Alain Perdrau envers ce jockey sud-africain.

De Cape Town, où il a appris le décès d'Alain Perdrau, Glen Hatt a tenu à apporter son témoignage suite au décès de l'un des entraîneurs les plus prolifiques du turf. «Alain Perdrau était un homme assez réservé. Donc, je ne l'ai pas bien connu alors que je montais pour la première fois au Champ-de-Mars pour le compte de Serge Henry. Quand il m'a offert un job, j'ai cependant tout de suite accepté car il avait déjà fait ses preuves en tant qu'entraîneur. C'est à ce momentlà que j'ai appris à le connaître. Il était quelqu'un qui connaissait très bien son métier.

Il était très facile de travailler avec lui. On a eu beaucoup de succès ensemble avec des chevaux comme Golden Dice, Sentinel entre autres. Notre plus grand exploit est sans doute d'avoir emmené Sentinel, un one-time winner en Afrique, jusqu'à l'élite, remportant le Barbé en 2008. It was the ultimate success story. I will miss his wittiness. J'espère que le nom des Perdrau continuera à très bien faire sur le turf à travers Yannick. Je tiens à présenter mes sympathies à toute la famille, plus particulièrement à Yannick et Mélanie.»

Alain Perdrau, il faut souligner, était également un sportif de haut niveau. Il avait représenté le pays en tant que joueur du Racing lors de son unique participation à la Coupe d'Afrique des Nations de Football en Égypte en 1974.

Au revoir champion.