Angola: FILDA2023 - L'ANPG remporte le grand prix 'Lion d'or'

Luanda — Le grand prix "Lion d'or 2023", de la 38e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA), qui s'est déroulée du 18 au 22 juillet, dans la Zone économique spéciale (ZEE), a été décerné à l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG).

La cérémonie de remise des prix, qui s'est déroulée à l'hôtel Epic Sana, à Luanda, a également distingué la banque BIC dans la catégorie "Meilleure activation de marque", "Meilleure participation internationale", Portugal, "Meilleurs services bancaires et financiers", Standard Bank, "Meilleure participation pétrolière et gazière", Sonangol, "Meilleure participation automobile", TCG, "Meilleure participation dans les télécommunications et les technologies de l'information", Unitel.

Dans la catégorie "Meilleure participation de transport et de logistique", le prix a été décerné au Port de Lobito ; "Meilleure participation de machines et d'équipements", Hipermáquinas, "Meilleure participation de l'industrie", Grupo Carrinho ; Meilleure participation entrepreneuriale féminine", Gilda Gil ; "Meilleure participation dans l'économie numérique", EMIS, et "Meilleure participation dans la durabilité, l'environnement et la sécurité au travail", la Sonangol.

L'organisation a également récompensé l'Administration générale des impôts (AGT) dans la catégorie "Meilleure entité de participation et entreprises publiques", "Meilleure participation dans les services d'utilité publique" l'INSS et dans la catégorie "Meilleure participation dans le commerce et les services", la société Guangde.

%

Ont également été distingués dans la catégorie "Meilleure industrie graphique, emballage, papier et carton", EAL ; "Meilleure participation dans l'alimentation et les boissons", Fazenda Filomena ; "Meilleure participation dans la construction civile et les travaux publics", société Omatapalo.

Dans la catégorie "Meilleure couverture de presse", TPA a reçu le trophée, tandis que dans la catégorie "Meilleure participation d'assurances", Sanlam a remporté le prix.

Casa Nova a remporté dans la catégorie "Meilleure participation made in Angola", STF Angola dans la "Meilleure participation agriculture et pêche", Probeauty "Meilleure participation cosmétique et santé" et Anglobal a remporté le prix "Meilleure participation énergie et eau".

En plus des prix, l'organisation a décerné 11 mentions honorables aux sponsors, notamment l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), Sonangol, Unitel, Grupo Carrinho, Etu Energias, Fonds de garantie de crédit, Paratus, sonil, Huawei, Africell et Sanlam.

A l'occasion, le ministre de l'Economie et de la Planification, Mário Caetano João, a souligné que l'événement s'est déroulé grâce à des partenariats "qui font penser au Gouvernement qu'il n'est pas seul en route, mais avec le secteur privé et la diaspora".

Le ministre a rappelé que plus de 40 entreprises avaient dû être laissées de côté par manque d'espace, il a donc jugé nécessaire de créer un espace pour que "toutes les entreprises de la FILDA apprennent à se connaître".

Il s'est dit satisfait de l'équipe qui a réussi à faire en sorte que la FILDA se réinvente, compte tenu de la participation écrasante des États-Unis d'Amérique et des entreprises qui ont dû conclure des accords.

Il a informé que des questionnaires ont été distribués aux exposants afin de pouvoir présenter des données qui permettront de produire des informations sur le volume d'affaires réalisé dans les cinq jours.

Pour la FILDA 2024, Mário Caetano João a déclaré qu'il espère avoir une plus grande participation que la 38e édition. « Nous voulons avant tout changer les structures, car nous exploitons au maximum les structures existantes, mais nous sommes déjà arrivés à une période d'épuisement ».