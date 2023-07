Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - De nombreux passagers peinent à trouver de places dans les avions

De nombreux passagers de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) éprouvent, depuis quelques jours, de difficultés de trouver places dans les avions.

La Compagnie africaine d'aviation (CAA) et Congo Airways qui opèrent sur cette ligne aérienne sont débordés.

Devant la salle d'enregistrement, une liste est affichée avec le code des voyageurs débarqués par la CAA.

Une bousculade s'observe au niveau du guichet de voyage à Mbuji-Mayi.

« Le billet d'avion mentionne le 22 juillet. Alors j'arrive ici, on me dit que je ne peux pas partir, il fallait que je sois là je ne sais pas à quelle heure. On annonce par message, mais j'ai examiné le communiqué, il n'y en a pas. Je dois rater l'avion. Moi je suis sur le manifeste deux semaines avant », s'est exprimé un passager.

D'autres voyageurs, avec des billets en mains voient leur voyage reporté pour des raisons non justifiées :

« On était même dans la salle d'enregistrement, là où on devrait nous checker. On est resté au comptoir pendant plus de 2 heures. Après un long moment, on nous dit que vous ne voyagez pas aujourd'hui. Vous allez voyager demain. Alors qu'on a acheté le billet pour aujourd'hui. Ça dérange », a rétorqué un autre voyageur.

D'après certains observateurs, cette situation s'explique par la présence de nombreux vacanciers, ainsi que des candidats à la députation nationale, venus de Kinshasa et d'ailleurs pour postuler à Mbuji Mayi.

« De nombreux gens sont venus postuler ici. Il y a même ceux qui sont venus avec les billets aller-retour. Nous sommes pendant la période de vacances des élèves. Il y a qu'un seul appareil (NDLR : avion) qui vient en transit ici. Que Congo Airways la compagnie nationale aligne même trois rotations par semaine », disent-ils.

D'autres voyageurs souhaitent que les compagnies d'aviation multiplient le nombre de rotation sur Mbuji-Mayi pour faciliter le déplacement des voyageurs.