Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Juillet 2023

Sénégal : Sécurité dans le Sahel- Macky Sall prône une appropriation collective

À l’issue des travaux du Colloque international de solidarité avec les communes et les maires impactés par la crise sécuritaire des pays frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, du 20 au 21 juillet 2023, à Dakar, le Président de la République, Macky Sall, a rencontré les participants. Dans son discours, le Chef de l’État a salué l’initiative de « cette importante rencontre qui illustre notre solidarité à toute épreuve et notre responsabilité commune face aux défis économiques et sociaux dans une dynamique de préservation préalable de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans nos pays. Je demeure convaincu que le développement de nos pays passe par nos territoires ». Il a salué l’actualité des thèmes abordés durant la rencontre, ainsi que la qualité des interventions, qui s’est traduite par la pertinence des recommandations. (Source :adakar.com)

Burkina Faso : Situation sécuritaire- Mission de l’Union africaine à Ouagadougou

Une mission de l'Union africaine (Ua) se trouve au Burkina Faso dirigé par un régime issu d'un coup d'Etat, pour évaluer la situation d'un pays miné par les violences jihadistes et suspendu de l'organisation panafricaine, a constaté dimanche un journaliste de l'Afp. Arrivée samedi soir à Ouagadougou, cette délégation du Conseil paix et sécurité de l'UA, fortede 31 membres et conduite par l’ambassadeur Mohamed Lamine Thiaw, a eu dimanche un eséance de travail à huis-clos avec le gouvernement burkinabè. « En temps qu'organe compétent en matière de sécurité au niveau continental, il est de notre devoir de venir au Burkina Faso au regard de la situation que traverse le pays, surtout les questions qui concernent le volet sécuritaire et humanitaire », a déclaré M. Thiaw, avant le début de cette rencontre.

%

Togo : Diplomatie- La méthode togolaise séduit…

Une consultation entre les parties en conflit au Darfour (Soudan) a été ouverte le dimanche 23 juillet 2023, à Lomé, a appris l'agence publique d’information turque, Anadolu, auprès du ministère togolais des Affaires étrangères. Hormis l'Union africaine et l'Autorité gouvernementale pour le développement (Igad), seul le voisin sud-soudanais avait pu initier des pourparlers entre les belligérants parallèlement aux initiatives des États-Unis et de l’Arabie Saoudite. La méthode togolaise séduirait-elle ? L’on peut répondre par l’affirmative. Puisque la diplomatie togolaise est sous les feux de la rampe depuis son succès dans la gestion de l’affaire 49 soldats ivoiriens retenus durant six mois au Mali. Sans oublier que c’est également à Lomé que les protagonistes de la crise politico-militaire née de la rébellion de 2002 à 2010 ont pris officiellement langue pour la première fois. Cette consultation entre parties prenantes au conflit soudanais qui s'est rapidement étendu au Darfour et d’autres régions du pays est présidée par Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et des Togolais de l'extérieur vient confirmer ce savoir-faire togolais. (Source : Fratmat.info)

Maroc : La vision royale sur la question migratoire- Bourita met en avant à Rome les fondamentaux

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a mis en avant, dimanche à Rome, les fondamentaux de la Vision Royale sur la question migratoire. Rapporte la Map. « Le Maroc a été de tous les débats sur la migration », a affirmé le ministre, qui s’exprimait lors d’une Conférence internationale sur le développement et la migration, présidée par la Première ministre italienne, Giorgia Meloni. Selon le confrère, a relevé M. Bourita, que SM le Roi Mohammed VI est leader de l’Ua sur la question de la migration », tout en notant que la Vision du Souverain sur la migration est contenue dans l’Agenda Africain pour la Migration et incarnée par la création de l’Observatoire africain des migrations.

Côte d’Ivoire : Meurtre à Marcory- Cocufié, il bat sa femme avec un fer de placali

Emporté par la colère, l’homme que nous nommons Patrick G a occasionné la mort de sa concubine Christelle. De nationalité camerounaise, les tourtereaux vivaient en parfait amour. De leur union, est né un petit garçon. Content de l’arrivée de son héritier, Patrick demande à sa concubine de rentrer au pays afin de présenter le tout petit à leurs familles respectives. Ce que sa chérie a fait. Mais une fois retournée au Cameroun, les choses vont mal. Patrick en tant que vendeur et revendeur de téléphone portable au djassa de Koumassi, est déporté à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan pour avoir recelé un objet volet. Informée, Christelle écourte son séjour et revient sur Abidjan. En attendant la libération de son époux, elle héberge chez eux un autre compatriote venu de l’Algérie. Informé des infidélités de sa femme, Patrick détenu en prison, demande à sa chérie de bien se comporter à son absence.

Libéré en mai 2019, il se rend chez lui et retrouve sa petite famille. 24 heures après sa libération, il sort rencontrer certains compatriotes dans l’optique de reprendre ses activités. À son retour, il retrouve les vêtements de l’amant de sa femme dans un coin de la maison. L’homme rentre dans une colère noire et les disputes débutent. Le couple se bagarre dans leur studio, Patrick se saisit d’un fer numéro 8, servant à la cuisson de la pâte de manioc communément appelé « placali » en Côte d’Ivoire. Poussé par la colère, il enchaîne de violents coups sur sa chérie jusqu’à ce que la mort s’ensuive. (Source :fratmat.info)

Guinée : Opposition- La consigne de Cellou vis-à-vis de ses partisans…

Alors qu’il annonce son retour en Guinée après plus d’un an d’absence, Cellou Dalein Diallo remobilise ses partisans. Bien qu’il garde encore le flou sur la date exacte de son retour au bercail, l’ancien Premier ministre s’implique dans la redynamisation des structures locales de sa formation politique. Ce samedi 22 juillet 2023, pendant qu’Alpha Condé « chauffait » ses partisans rassemblés au siège de son parti à Gbessia (Conakry), le Président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (Ufdg) lui était avec les siens réunis à N’Zérékoré, la principale agglomération située dans le sud de la Guinée. Après trois tentatives manquées à l’élection présidentielle, Cellou Dalein Diallo veut obtenir sa revanche lors prochain scrutin présidentiel dont la date n’a pas encore été fixée.

Mali : Le silence d’Alpha Oumar Konaré - La posture qui enrage ses détracteurs

Le silence est d’argent, tout le reste n’est que faiblesse. Telle semble être la ligne de conduite invariable de l’ancien président Alpha Oumar Konaré, qui continue de désarçonner ses adversaires même les plus irréductibles par son silence. Les hommes n’ont pas la même envergure. Aujourd’hui encore on l’accuse d’avoir détruit l’école, en feignant d’ignorer que celle-ci a été plutôt instrumentalisée pour la fin prématurée et antidémocratique du pouvoir de l’Adéma/PASJ.( Source :abamako.com)

Nigeria : Lutte contre le terrorisme en Afrique - Le président nigérian appelle à une coopération militaire renforcée

Le président nigérian Bola Tinubu a appelé vendredi à une coopération militaire renforcée entre les pays africains de la région du lac Tchad, affirmant qu'il était également nécessaire de réformer la doctrine et les pratiques militaires pour lutter contre les menaces communes. S'exprimant lors d'un événement militaire dans l'Etat de Kaduna, dans le nord-ouest du pays, le chef de l'Etat nigérian a déclaré que le changement de tactique était devenu nécessaire parce que les pays de la région combattent des « forces irrégulières mobiles et insaisissables » qui ne respectent pas les règles de guerre établies. Les adversaires auxquels sont confrontés les pays de la sous-région ne sont pas des armées conventionnelles engagées dans la guerre traditionnelle sur le champ de bataille, a fait remarquer M. Tinubu, évoquant les efforts multinationaux du Nigeria, du Cameroun, du Niger et du Tchad pour ramener la paix dans la région du lac Tchad. (Source : Xihnua)

Gabon : Insécurité- un homme tué après avoir pris en otage deux employés…

Au Gabon, à la surprise générale, un jeune Gabonais revendiquant des emplois décents et une meilleure redistribution des revenus du pétrole extrait dans sa région a pris en otage deux employés d’une compagnie pétrolière. L’assaut lancé par les forces de sécurité a permis de libérer les otages le même jour. Le ravisseur a réussi à fuir, mais il a été tué dans la nuit de vendredi à samedi. C’est dans une vidéo post-mortem publiée sur Facebook que l’homme a poussé son dernier cri de désespoir. Sur les images, on peut voir Glen Patrick Moudenge dénoncer le travail non payé, le manque d’écoles, de soin et la corruption dans sa région, pourtant riche en pétrole. Pour l’heure, aucune information officielle n’a circulé sur les raisons de sa mort. (Source : Rfi)

Rca : Corridor Garoua- Boulaï - Bangui les transporteurs reprennent les activités

Après plusieurs jours de cessation d’activités, les transporteurs du corridor Garoua-Boulaï - Bangui ont repris les activités. Ceci, après des pourparlers avec le gouvernement. Les conducteurs protestaient contre les frais exorbitants de pèse à l’essieu, de taxe d’escorte à 50.000 francs et autres tracasseries routières imposés par certains agents l’Etat.Le collectif des transporteurs du corridor Bangui-Béloko a ordonné la reprise des activités, le 19 juillet 2023, après des jours de négociations avec les autorités centrafricaines. La direction du fonds routier a instruit son personnel d'appliquer uniquement les textes relatifs au pesage et autres services. Pour sa part, le ministère des Travaux publics a exigé des transporteurs, le respect des tonnages pour garantir le bon fonctionnement des installations. (Source :abangui.com)