Congo-Kinshasa: A l'issue des échanges avec les agents, des perspectives positives annoncées par le DG Mudimu au sein du FPI

Des échanges à bâtons rompus entre la Direction Générale et la masse laborieuse sur la marche du Fonds de Promotion de l'industrie (FPI) se sont tenues le 22 juillet à Roméo Golf dans la commune de la Gombe. Initiées par le Directeur général Bertin Mudimu Tshisekedi , ces échanges ont visé non seulement l'amélioration de la communication au sein de l'entreprise mais aussi répondu à plusieurs préoccupations du personnel portées par la délégation syndicale

Plantant le décor, Bertin Mudimu a fait savoir,pour planter le décor que l'homme étant toujours au centre de la production pour le développement, il doit être placé au centre des préoccupations du manager tant sa condition peut influencer positivement ou négativement sur l'atteinte des objectifs.

En ce qui le concerne, Bertin Mudimu a dit qu'il a toujours considéré le contact avec le personnel comme un des moyens directs et efficaces de percevoir et de comprendre les préoccupations des uns et des autres. Manager qu'il est, il doit aussi être à l'écoute des problèmes du personnel en vue de trouver des solutions idoines susceptibles de favoriser la bonne marche de l'Entreprise.

En tant qu'employeur, Bertin Mudimu a reconnu le partenaire attitré qui est le Syndicat avec qui il a eu,il y a quelques semaines,une première réunion de prise de contact le mercredi 12 juillet 2023, pour définir les grandes lignes de notre partenariat. A cette même occasion, il a rassuré que ses délégués Syndicaux ont porté à sa connaissance une série de préoccupations en rapport avec la situation des Agents pour lesquelles ils espèrent que des solutions seront trouvées. Mais au-delà de ce fait, il n'est pas exclu qu'il se livre à l'exercice d'échanges qui se fera régulièrement si son calendrier de travail le permet ou les circonstances le recommandent ou l'exigent.

La mobilisation des recettes avec l'effet positif de la promulgation par le Chef de l'Etat felix antoine Tshisekedi depuis le 28 juin dernier, de la loi sur le privilège du trésor, la question des avantages sociaux, la problématique de la promotion en grade et bien d'autres tels sont les sujets débats en toute sérénité .

Bienfaits de la loi 031-89 du 07 août 1989

Rendant hommage au président de la République, Félix Tshisekedi pour la promulgation de l'Ordonnance-loi 031-89 du 07 août 1989 portant création de la Taxe de Promotion de l'Industrie le DG Bertin Mudimu s'est réjoui parce que ladite loi est une bonne nouvelle et revêt une grande importance et un grand avantage pour le FPI dans la mesure où elle permet désormais d'avoir des moyens de contrainte certain à l'instar des autres institutions de l'Etat telles que la DGDA, la DGI, la DGRAD et autres, vis-à-vis notamment des assujettis récalcitrants de la TPI locale, des opérateurs économiques redevables de la TPI à l'importation, des clients-promoteurs indélicats et des bénéficiaires de subventions non affectées.

Cette promptitude du chef de l'état à la demande du FPI a permis à cette entreprise de disposer des moyens de sa politique et de réussir le défi sans cesse présent de l'industrialisation de la RDC qui est un de ces chevaux de bataille.

Au nombre des préoccupations du personnel exprimées à travers la délégation syndicale, Directeur General Bertin MUDIMU a épinglé le salaire, la promotion en grade, la révision de frais de mission, la poursuite de la viabilisation du site Manoah ainsi que la question de l'amélioration des conditions de travail et de vie dans les entités provinciales.

A la question sur l'augmentation du salaire, le numéro 1 du fonds a rassuré de son application dès le mois de janvier 2024.

Selon lui, les instructions ont été donné à la commission budgétaire de prendre en compte les charges du personnel pour son opérationnalisation.

Tout en s'alignant sur la démarche du Gouvernement, le DG a également évoqué les mesures prises pour la stabilisation du taux de change et la lutte contre la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain afin de répondre à la préoccupation sur la perte du pouvoir d'achat.

Concernant la promotion en grade, le Directeur Général recommande la délicatesse dans le traitement de cette question. « car si elle n'est pas bien traitée, il y a risque d'avoir au sein du FPI une pyramide renversée 'car tout le monde aura bénéficié d'une promotion à cause du simple fait qu'il a rempli les critères mis en place, sans oublier l'impact négatif que ces promotions en masse pourraient avoir sur la situation financière de l'Etablissement.

En claire, certaine préoccupation comme la révision des frais de mission a été soumis sous examen afin de voir son applicabilité au courant de l'année en cours. Les efforts sont aussi signalés afin que la viabilisations du site Manoah à kinkole soit effectif a reconnu le Directeur Général.

Tout en félicitant l'ensemble du personnel sur son implication dans les défis à relever du FPI, le DG a reconnu que beaucoup reste à faire . Au nom de tous les agents, Charles Banze, le chef du personnel a émis le voeu de voir s'organiser fréquemment les journées d'échanges.

A l'issue de ces échanges, les agents et cadres du FPI ont exprimé leur satisfaction. Pour plus d'un, cette rencontre a été d'une grande importance étant donné qu'elle vient renforcer la cohésion au sein de l'entreprise pour converger vers un idéal commune.