Algérie: Benbraham plaide depuis Batna pour une société civile forte, capable de gagner le pari du développement

BATNA — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a plaidé, dimanche à Batna, pour une société civile forte, apte à gagner le pari du développement dans le pays.

M. Benbraham qui présidait, à la maison de la Culture Mohamed-Laïd Al Khalifa, l'ouverture du forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local, a salué "les initiatives menées par la société civile aux niveaux local et national", et évoqué, pour l'exemple, "la grande dynamique du volontariat observée pendant le mois sacré de Ramadhan".

Le président de l'ONSC a appelé les membres du mouvement associatif présents dans la salle à veiller à "présenter une image honorable et brillante, attractive pour les jeunes volontaires", et souligné que les "compétences et les élites doivent être dignes de figurer dans les rangs d'une société civile fiable sur laquelle reposent beaucoup d'espoirs pour le développement du pays".

Le président de l'Observatoire national de la société civile a invité les participants à "renforcer les initiatives, à unifier les visions, à intensifier les efforts et à montrer plus de volonté et d'harmonie pour coopérer avec les institutions officielles de l'Etat de sorte à participer activement au développement local".

M. Benbraham a également rappelé que le forum de Batna s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions organisées par l'Observatoire national de la société civile, en incluant toutes les wilayas du pays, avant d'être ponctuées, novembre prochain, par une rencontre nationale.