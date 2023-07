Tunisie: Ticket en C1 validé - L'ESS débloque la situation

Le dénouement est enfin tombé avec la confirmation officielle de la participation de l'Etoile Sportive du Sahel en Ligue des champions.

Il fallait garantir le décaissement d'un montant total de 6 millions de dinars pour régler les arriérés de paiement de tous les anciens joueurs, partis sous d'autres cieux ou réfractaires. C'est chose faite. Le comité directeur, président Othman Jenayah en tête, a obtenu une confirmation officielle de la participation du club sahélien à la prochaine édition de la Ligue des champions.

Les pièces justificatives et les arguments juridiques adéquats pour le déblocage des fonds nécessaires au profit des joueurs, ayant déposé des plaintes contre l'Etoile, ont été déposés dans les temps impartis, au siège de la FTF. Une condition sine qua non pour assurer la participation du club aux joutes africaines. Ce faisant, après les échos des coulisses, les bruits de terrains donnent signe également.

Les réservistes sont présents

A ce titre, la reprise des entraînements en début de semaine au stade Mhamed Mâarouf s'est déroulée avec un groupe de joueurs qui constituent les seconds couteaux de l'équipe, à savoir Zinedine Boutmene, Raki Aouani et consorts qu'on a vu à l'oeuvre. Revoir sur le gazon le portier Ali Jemal, grand artisan du sacre sur sa ligne de but et de retour de blessure après son choc au visage, avec le défenseur du Club Africain et ex-Etoilé Rami Bedoui, est un vrai soulagement.

%

Toutefois la colonie de joueurs subsahariens avec Jacques Mbé, Soumaila Sidibé, Vinnie Bongonga, Aly Soumah a manqué à l'appel et doit sans doute être au pays ou encore en vacances à titre exceptionnel. Des réservistes ont participé aux séances d'entraînement pour renforcer le groupe, à l'instar de Mohamed Hédi Jartila, Mohamed Salah Barhoumi, Fradj Ben Njima, Adam Ouertani ou encore Firas Amri. Pour d'autres éléments titulaires et indispensables, les pépins physiques ont différé leur retour aux entraînements.

Ennuis physiques...

Ainsi, volet infirmerie, l'ESS n'a pas manqué de laisser des plumes avec la blessure de Zied Boughattas, touché aux ligaments croisés, mais, opéré avec succès. Le meilleur buteur l'an dernier, Oussama Abid, a également été opéré au genou et on espère pour lui un retour plus rapide que « Bouga», absent pour un peu moins de 6 mois. La bonne nouvelle vient du probable retour de l'ex-international et milieu de terrain Mohamed Amine Ben Amor qui a subi les affres des blessures depuis 2 ans. Les supporters inconditionnels et grands fans du club souhaitent vivement son retour dans l'effectif pour apporter son expérience et son sens du jeu à l'équipe dans une prochaine étape.

Enfin, volet staff technique, Faouzi Benzarti a manqué à l'appel, ce qui a laissé place à de nouvelles supputations et surenchères au point que le nom de Dridi ou Mkacher revienne comme par enchantement. L'absence de communication officielle à ce sujet jette un flou indescriptible et crée un malaise chez les fans «rossobianco». En attendant, c'est la paire d'assistants Ghzal-Nafkha qui assure la supervision des entraînements. Le retour du head coach Benzarti qui a prolongé son bail est vivement attendu, pour relever les nouveaux challenges qui l'attendent.

Le tirage au sort du tour préliminaire de la C1 va se dérouler mardi prochain. L'ESS va connaître son adversaire pour entamer idéalement cette nouvelle aventure africaine et son grand retour dans le gotha du football continental. Enfin, on apprend, en fin de journée sur le compte officiel du club sahélien, le déroulement d'un match amical programmé pour le 12 août contre le Milan AC au centre sportif Milanello. La passion revient et on espère, avec elle, une plus grande qualité de jeu et plus de percussion devant pour confirmer l'ambition grandissante et le retour au premier plan du club de la perle du Sahel. Boujâafar retient son souffle...