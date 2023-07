Tunisie: Expatriés - Gouaida roulera en C4

L'ex-milieu international disputera les préliminaires de la Conférence League.

A 30 ans, Mohamed Gouaida, ex-milieu de Hambourg et Fribourg, a changé de cap et opté pour les Luxembourgeois de Swift Hesperange. Sa nouvelle équipe disputera les préliminaires de la Conférence League (la C4) le 25 juillet face aux Gallois de New Saints FC. A noter que Gouaida sera coaché par le Portugais Carlos Fangueiro, un technicien qui a justement coché le nom du joueur tunisien récemment. Pur produit de Strasbourg, Mohamed Gouaida tentera de relever le défi au Luxembourg et surtout donner raison à son entraîneur.

Ben Fredj vers Dijon

Mohamed Ben Fredj est lié avec l'AJ Auxerre par un contrat qui s'achève en été 2014, mais le joueur va, toutefois, changer de club et opter pour Dijon. Après l'OM où il a fait ses classes, l'AJA ou il a répété ses gammes et Le Puy où il a crevé l'écran, Ben Fredj tentera de prouver que son statut d'international U23 n'est pas usurpé.

Quid de Gharbi ?

Ismail Gharbi, jeune pépite du CDF Parisien, pourrait quitter le Camp des Loges et fourbir ses armes ailleurs sous forme de prêt. Aux dernières nouvelles, Luis Enrique ne serait pas contre un prêt du Tunisien pour disposer de davantage de temps de jeu. On parle ces derniers temps de quelques points de chute, tels que Bordeaux, Saint Etienne, Reims et Clermont.

Adel Bettaïeb reste en Turquie

Libre de droit après un exercice poussif à Umraniaspor, l'attaquant Adel Bettaïeb va probablement signer à Boluspor, club de D2. Pisté par Lausanne, Levski Sofia et Istambulspor, le joueur a cependant décidé de rester en Turquie. L'ancien sociétaire de la Louvière, Angers et Dudelange a ainsi paraphé un engagement de deux ans avec Umraniaspor.