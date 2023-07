Afrique: « Morgan International » s'implante en Tunisie - Un hub régional pour la finance et la comptabilité

«Morgan International» annonce l'ouverture de la première filiale en Afrique, un hub régional en Tunisie, et accorde une franchise à « Sourcing Training and International Certifications Institute », qui représentera la structure en Afrique.

Après avoir rencontré un succès remarquable au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, « Morgan International », leader mondial de l'éducation professionnelle, consolide son expansion mondiale en s'implantant sur toute l'Afrique.

Fadi Ganni, CEO de « Morgan International », annonce fièrement l'ouverture de la première filiale en Afrique, un hub régional en Tunisie, en accordant une franchise à « Sourcing Training and International Certifications Institute » (Stici), qui a eu le privilège de représenter « Morgan International » en Afrique.

Des certifications en finance et comptabilité universellement reconnues

« Stici », une structure de développement des compétences implantée en Tunisie, s'apprête à ouvrir ses portes et promet de changer le paysage de l'exécutive éducation grâce à une approche révolutionnaire. Elle s'appuie souvent sur des partenariats solides avec des organismes ou associations internationaux, des écoles de commerce internationales et de renommée pour offrir des programmes de haute qualité.

A l'initiative de Lamjed Ben Mbarek, son fondateur expert-comptable et entrepreneur de renom, cette boîte ambitionne de transformer le « mindset » en matière d'éducation professionnelle. « Stici » se distingue par sa volonté d'introduire de nouvelles méthodes d'apprentissage. L'objectif de ce partenariat avec « Morgan International » est de proposer des programmes de préparation aboutissant à des certifications internationales en finance et comptabilité universellement reconnues et respectées dans le domaine professionnel.

Le système d'apprentissage choisi permet aux professionnels, aux jeunes diplômés et aux étudiants d'acquérir des compétences en « upskilling » et « reskilling » conformément aux standards internationaux.

Lamjed Ben Mbarek déclare : « Nous sommes fiers d'introduire Morgan International en Afrique, en collaboration avec des partenaires d'éducation de renom, tels que Scheweser Kaplan, Becker, BPP et PRC. Notre objectif est d'offrir aux professionnels de l'Afrique des opportunités d'apprentissage de qualité supérieure pour renforcer leurs compétences et leur permettre de se démarquer sur le marché du travail mondial en constante évolution ».

L'extension de la présence de Morgan International sur toute l'Afrique permettra aux professionnels de bénéficier de programmes de certification reconnus à l'échelle internationale, notamment dans des domaines, tels que la comptabilité, la finance, la gestion des risques, les ressources humaines et bien d'autres encore. Les certifications internationales offertes en Afrique sont au nombre de sept. Le US CPA (Certified Public Accountant) de l'Aicpa, le CFA (Chartered Financial Analyst du CFA Institute), le FRM (Financial Risk Management du Garp), Le DipIFR Diploma de l'Acca, le CIA (Certified Internal Auditor de l'IIA), l'ESG Investing par CFA Institute et le CMA (Certified Management Account par l'IMA) sont mondialement reconnues et appréciées pour leur rigueur et leur pertinence.

Elles offrent une crédibilité et une valeur ajoutée au parcours professionnel. Elles renforcent le profil, donnent un avantage concurrentiel, favorisent le développement professionnel continu, élargissent les horizons internationaux et permettent une connexion avec les professionnels du monde entier.

Programmes sur mesure

«Morgan International» se distingue également par ses partenariats stratégiques avec des institutions d'éducation renommées, telles que « Kaplan Schweeser », « Becker », « BPP » et « PRC » qui enrichissent encore davantage la qualité et la pertinence des programmes proposés.

Ces partenariats garantissent que les participants bénéficient d'une préparation de premier ordre, axée sur la réussite (des taux de réussite et de satisfaction très élevés de la part les étudiants de Morgan International) et ont accès à des ressources pédagogiques à jour, complètes (notamment des manuels, des vidéos explicatives, des outils interactifs et des simulations d'examen), adaptatives et intelligentes, leur permettant une compréhension approfondie des matières étudiées.

La flexibilité est un autre aspect distinctif d'une structure d'éducation exécutive de qualité, car elle propose souvent des options d'apprentissage adaptées aux besoins des participants. Cela peut inclure des programmes sur mesure pour les entreprises, des préparations en ligne, des sessions intensives de courte durée ou des programmes modulaires permettant aux participants de choisir les sujets qui correspondent le mieux à leurs besoins.

La présence de « Morgan International » en Afrique est un acquis majeur pour l'expansion d'une éducation exécutive de haute qualité dans la région. Grâce à l'universalité de ses programmes, sa présence certainement va contribuer à aider les professionnels et les étudiants à être mieux préparés à relever les défis professionnels et à saisir les opportunités d'emploi.