Madagascar: BEPC - Taux de réussite national de 61,19%

181 889. C'est le nombre de candidats qui ont décroché le Brevet d'études du premier cycle (BEPC) cette année. Selon le ministre de l'Education nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, ce nombre a connu une augmentation par rapport aux précédentes années et une hausse du taux de réussite de 2% a été enregistrée cette année.

Ce taux était de 59,9% en 2022, soit 187 215 admis, 55,19% en 2021, soit 162 494 admis, et 49,41% en 2020, soit 145 056 admis. Dans son communiqué, le ministre n'a pas manqué de féliciter ceux qui ont réussi et de réconforter, en même temps, ceux qui devront repasser les épreuves l'année prochaine. Cette hausse constante du taux de réussite a été également observée au CEPE. Le taux de réussite au niveau national est de 76,01% cette année, soit 403 983 admis. Pour l'année dernière, ce taux était de 73,87% . 66 ,69% pour 2021 et 45,25% en 2020.

Technique

Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a également publié les résultats des examens des six dernières années. Pour le Brevet d'Etude Professionnelle (BEP), le taux d'admission est de 87,73% cette année, 89,42% en 2022, 87,54% en 2021, 86,74% en 2020, 72,45% en 2019 et 75,70% en 2018. Le taux d'admission en CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) est de 84,08% contre 93,82% en 2022, 88,19% en 2021, 85,66% en 2020, 76,89% en 2019 et 76,34% en 2018.