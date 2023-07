Ile Maurice: Fausse monnaie - Un Camerounais arrêté

Un Camerounais de 39 ans, constructeur de maisons, a été arrêté samedi par les hommes du surintendant Seeburruth et du Sergent Doomun de la Major Crime Investigation Team nord. Il était recherché depuis début juin. Il aurait escroqué la somme d'un million à un commerçant de St-Pierre. Ses deux complices sont également recherchés. Les enquêteurs ont aussi sollicité leurs collègues du Passport and Immigration Office afin d'empêcher ceux recherchés de quitter le pays.

Lors d'une descente au domicile du Camerounais, les enquêteurs ont retrouvé du matériel utilisé dans la fabrication de faux billets ainsi qu'une somme de Rs 1 475 100 USD, 51 000 francs, des passeports et d'autres documents. Interrogé, le Camerounais a nié son implication dans cette affaire mais a donné le nom d'un de ses compatriotes. Il a été placé en détention.

C'est le 7 juin qu'un commerçant de 50 ans a signalé l'affaire à la police de St-Pierre. Son cousin et lui devaient échanger un million de roupies en dollars américains, mais à la place, ils auraient reçu des billets qui ont par la suite changé de couleur pour devenir vert et noir. Le commerçant a alors signalé l'affaire à la police qui s'est lancée à la recherche du présumé faux monnayeur. Après presque un mois d'enquête, le SP Seeburuth et ses hommes ont reçu des informations indiquant qu'un réseau composé de Camerounais résidant à Grand-Baie menait la belle vie. Samedi, après avoir reçu d'autres informations, ils se sont rendus sur place.

Le commerçant a confié qu'il se trouvait à l'hôtel Voilà Bagatelle le 20 juin, et c'est là-bas qu'il a rencontré le Camerounais. Après une brève discussion avec ce dernier, qui s'est présenté comme un investisseur, il lui a expliqué qu'il n'aurait qu'à lui remettre des roupies qu'il échangerait en dollars américains, et qu'un dollar américain coûte Rs 40. Intéressé par l'offre, le commerçant a accepté.

Quelques jours après sa première rencontre avec le Camerounais, il l'a appelé le 3 juillet et a fixé un rendez-vous. Il a demandé à son cousin et à un ami de l'accompagner, après avoir parlé de l'offre alléchante, et le trio a rencontré l'investisseur à St-Pierre. Après une bonne demi-heure de négociation, le quinquagénaire a remis la somme de Rs 12 000 au Camerounais, et ce dernier lui a remis à son tour 300 dollars américains. Le commerçant et ses amis se sont immédiatement rendus à un bureau de change à Rose-Hill où ils ont reçu la somme de Rs 13 640, soit Rs 1 640 de plus que ce qu'il avait remis à l'investisseur.

Tout content de cette première affaire, le commerçant a décidé d'investir davantage. Il a pris rendez-vous avec le Camerounais deux jours plus tard, et avec son cousin, ils ont décidé de remettre chacun la somme de Rs 520 000 et Rs 480 000. Le Camerounais leur a remis 25 000 dollars américains. Le même jour, alors qu'il vérifiait les billets, le commerçant a constaté que ceux-ci avaient changé de couleur pour devenir vert et noir. Il a immédiatement appelé son cousin, et ce dernier a confirmé que ses billets aussi avaient changé de couleur. Ils ont tenté vainement de contacter le Camerounais, mais son téléphone restait indisponible. Les deux hommes ont dû se rendre à l'évidence qu'ils s'étaient fait arnaquer.