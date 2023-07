Tunisie: Wajdi Sahli vers un promu serbe

L'ex-clubiste poursuit sa « tournée » européenne.

Libre comme l'air après un exercice abouti chez les Monténégrins du FK Sutjeska Niksic, Wajdi Sahli devrait s'engager avec un promu serbe, le FK IMT Novi Beograd. A 26 ans, Sahli entame donc une nouvelle expérience et tentera de faire mieux que la saison écoulée où il a signé 7 buts et 7 assists. Sahli a glané aussi la Coupe du Monténégro, ce qui n'est pas peu. Après la Tunisie par le biais du CA, le Kazakhstan avec Kaspiy Aktau, la Grèce avec Apollon et le Monténégro, Sahli poursuit sa « tournée » en ralliant la Serbie.

Oussama Abid ciblé

Oussama Abid, milieu du champion en titre étoilé, est actuellement dans les pensées d'un club belge de renom. A 21 ans, ce joueur qui a pris du galon à l'ESS dispose d'une cote de l'ordre de 850 000 euros mais gageons que son club employeur fera tout pour le garder. Lié à l'Etoile jusqu'en 2025, Abid a marqué la saison écoulée dix buts et délivré quatre passes décisives.

Un Brésilien au Parc B

Le Brésilien Yan Sasse, 26 ans, rallierait l'EST après expiration de son mandat avec les néo-Zélandais de Wellington Phoenix. Pur produit de Coritiba FC, Sasse a aussi évolué en Turquie, à Rizespor.

Quid de Hamdi et Chiheb Laâbidi ?

Hamdi Laâbidi est courtisé en Belgique et Chiheb Laâbidi est pisté au Portugal. Les deux joyaux du CA sont donc dans le viseur de clubs huppés mais leur club employeur ne leur accordera pas leur bon de sortie sauf si l'offre est plus qu'alléchante. Ce faisant, Hamdi Laâbidi, 21 ans, est monté en grade cette année et a même mérité ses galons de joueur international. Buteur patenté et émérite sous la casaque clubiste, il est actuellement suivi par Bruges, Antwerp et La Gantoise. Coté 600 000 euros, Laâbidi ne devrait pas être cédé par le CA, mais pourrait voir sa valeur doubler ou même tripler s'il poursuit son ascension. Passons maintenant à Chiheb Laâbidi.

Depuis la saison passée, le joueur est régulièrement cité dans les petits papiers de quelques clubs portugais mais c'est vraisemblablement Guimaraes qui semble décidé à bientôt reformuler une offre. Ce faisant, selon nos sources, cette fois-ci, le joueur semble plutôt emballé par le projet sportif et non pas seulement par l'appât du gain. Bref, il voudrait gagner une place dans le groupe du Team Tunisie qui disputerait la CAN 2023. Attendons voir comment les choses vont évoluer.

Ouerfelli passe chez les Bleus

L'Union Sportive Monastirienne a enrôlé le milieu offensif Mohamed Aziz Ouerfelli pour deux ans. Ouerfelli a auparavant porté les casaques du Scba, de l'AS Soliman et de l'EST.