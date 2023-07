Togo: Résister et triompher

Ce lundi 17 juillet 2023, alors que des éléments de nos forces de défense et de sécurité étaient en mission commandée, des groupes terroristes les ont lâchement attaqués et nous ont, à nouveau, endeuillé.

Je prie pour le repos des âmes de tous nos compatriotes tombés sur le champ d'honneur. Ils ont eu la vie la plus glorieuse, celle du don de soi à la patrie de leurs ancêtres.

Cette attaque meurtrière n'est malheureusement pas la première sur notre sol.

Nous avons eu à subir déjà ces épreuves et notre peuple et son chef, le président Faure Gnassingbé, y ont toujours fait face avec dignité.

Nous déplorons des morts et des victimes parmi des civils et parmi nos forces de défense et de sécurité qui se battent dignement et courageusement.

La souffrance que nous payons chaque fois qu'un togolais ou une togolaise tombe est très élevé. La vie de chaque Togolais est sacré.

Notre douleur quand des êtres sans foi, ni loi, nous attaquent est ressentie au plus profond du coeur de chacun d'entre nous.

C'est une situation difficile pour les familles des victimes et pour notre peuple. Mais comme nous le savons déjà, notre situation n'est ni isolée, ni née à l'intérieur de notre pays. Elle est la triste manifestation d'un développement extraordinaire des forces terroristes qui se nourrissent et s'étendent partout grâce aux ressources tirées des prises d'otages, des impôts sur des milliers de villages du Sahel, des rançons et surtout des trafics d'armes et de drogue.

Leurs ressources sont illicites et immorales. Leurs pratiques sont abominables et injustifiables et leur défaite est assurée. Sans aucun doute.

Quelque soit la violence dont ils feront montre contre nous, les terroristes ne pourront jamais gagner et ils auront peuple togolais face à eux. Ils ne pourront ni nous diviser, ni nous affaiblir.

J'avais dit plus haut que le terrorisme qui nous attaque n'est pas né au Togo et n'est pas dirigé par des Togolais.

Ceux qui nous attaquent viennent d'ailleurs. Ils veulent faire au togo ce qu'ils ont pu justement faire ailleurs. Ils veulent détruire tout ce que nous avons pu construire ensemble depuis de longues années.

Beaucoup de pays de notre sous-region affrontent ou continuent d'affronter depuis plusieurs années les assauts des forces terroristes.

Les pays du bassin du Lac Tchad se battent depuis 8 à 10 ans face à ces groupes et sont sur le chemin de la victoire.

Même si le prix humain a été lourd, ces groupes terroristes seront vaincus.

D'abord par la puissance des 4 armées (Nigeria,Niger, Tchad et Cameroun) qui combattent ces sectes ; ensuite par les violentes divisions internes de ces groupes terroristes.

Au Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina-Faso se tiennent debout face au narco-terrorisme. Le bilan est très lourd pour les civils et pour les FDS là aussi.

Mais nous savons que les armées de ces trois pays deviennent de plus en plus fortes et aguerries.

Le Benin, la Côte d'Ivoire ont eu à subir la folie meurtrière des groupes terroristes et payer des lourds tributs suite respectivement aux attaques répétées des forces terroristes contre le Bénin et aux attentats en Côte d'Ivoire.

Il n'y a donc aucun pays de la sous-region qui a été épargné par les terroristes.

En décidant d'élargir leur champ d'action, les groupes terroristes visent à semer le trouble partout et à faire croire aux populations de notre continent qu'elles n'auront la paix nulle part.

Ces groupes se trompent lourdement et sont condamnés à perdre indubitablement.

La victoire face aux groupes terroristes requière deux choses, deux conditions dois-je dire.

La première est d'avoir une armée prête et capable moralement et militairement.

Nous connaissons nos ennemis

Jamais dans notre histoire, nous n'avons déployé autant de capacités et des ressources pour notre armée.

Un dicton dit que 'la sécurité n'a pas de prix'. Au Togo, nous y avons mis le prix et doter conséquemment nos forces des capacités nécessaires pour protéger le pays.

Face à une guerre asymétrique où les ennemis n'observent aucune règle ou convention de la guerre et s'en prennent aveuglement aux civils, le combat peut être difficile. Mais nous y arriverons.

Nous avons donc une armée prête et capable dans notre pays.

La seconde condition, qui est tout aussi importante que la première, c'est le soutien de la Nation.

Le secret des victoires militaires et la clé pour gagner une guerre réside dans cette triple alliance : Armée-Etat-Nation

L'histoire des guerres nous apprend que toutes les armées qui ont gagné ont été celles qui ont eu l'adhésion des peuples.

Mon propos est de réaffirmer ici ,qu'en situation de guerre que nous imposent les groupes terroristes, le peuple togolais dans son ensemble doit être uni et solidaire derrière son chef et son armée.

Dans une telle situation, il n'y a pas de place à la division et aux calculs politiciens.

Rien ne doit pouvoir ébranler notre cohésion et notre unité face à l'ennemi.

Je sais que nous sommes tous conscients que la paix et l'intégrité de notre territoire ne peuvent ni être discutés, ni soumis à des transactions.

Ces groupes terroristes qui nous attaquent n'ont aucun projet politique.

Leur seul but est la destruction pour créer des espaces où l'Etat est absent pour que eux mettent en oeuvre leurs règles de fonctionnement, leurs systèmes d'impôts et leur espace de trafics divers.

Notre pays s'est construit sur l'engagement de chaque citoyen à se battre pour son pays et pour la paix.

Le Togo n'a jamais attaqué un autre pays ou un groupe quelconque, mais nous savons nous défendre.

Pour cela nous travaillerons en étroite collaboration avec les autres pays voisins pour que l'ennemi n'ait aucun lieu de répit ou de repli.

Faure s'est engagé à mobiliser les moyens nécessaires pour notre armée.

La population doit s'engager à créer les conditions du soutien nécessaire pour que les hommes et les femmes qui se battent pour nous sachent que derrière eux il y a un peuple fort et uni.

Les forces de défense et de sécurité doivent savoir que derriere elles il y a la patrie des ancêtres qu'aucun groupe terroriste ne nous arrachera.

Je peux dire à nos forces de défense et de sécurité et au peuple togolais qu'Albert Camus a eu raison quand il avait dit que "le terrorisme est un crime qu'on ne peut excuser ".

Le peuple togolais n'excusera pas ce terrorisme qui nous a assez endeuillé.