Congo-Kinshasa: Transferts, Bryan Passi quitte les Chamois pour l'Hapoel Tel Aviv

Arrivé en 2019, le défenseur international quitte Niort pour rejoindre la première division israélienne.

Le natif de Marseille, âgé de 25 ans, s'est engagé pour deux saisons, plus un an optionnel, en faveur de l'Hapoel Tel Aviv, 11e de saison régulière la saison passée, et 4e des play-down.

Le droitier d'1m89 tourne ainsi la page niortaise après 4 saisons passées chez les Chamois. Quatre exercices éprouvants, puisque le club des Deux-Sèvres aura presque systématiquement joué sur le fil du rasoir de la relégation : 18e et premier non relégable pour sa première saison, barragiste contre Villefranche-sur-Saône en 2020-2021, 13e en mai 2022 et finalement relégué en National 1 cette année.

Régulièrement aligné au coeur de la défense, qu'elle fût à deux ou à trois, l'ancien Montpelliérain a souvent tiré son épingle du jeu. Cette saison, il a porté le brassard à plusieurs reprises, signe de son poids sur le terrain et dans le vestiaire.

La blessure contractée en sélection, au mois de mars, l'aura finalement envoyé à l'infirmerie, l'empêchant d'aider son équipe à se maintenir.

Avec 3 matches de Ligue 1 et 87 rencontres de Ligue 2 au compteur, le fils de Franck, entraîneur-adjoint à Lyon, arrive à Tel Aviv auréolé d'une certaine expérience. Dont il devrait aussi pouvoir faire bénéficier les Diables rouges, début septembre, contre la Gambie.