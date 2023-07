Gabon: Ouverture de la Réunion Régionale sur l'Union Douanière

Le Mardi 18 Juillet 2023, le Ministre du Commerce, des Perites et Moyennes Entreprises, chargé de l'Entrepreneuriat National et de l'Economie Sociale, également Président du Conseil des Ministres de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Yves Fernand MANFOUMBI, a prononcé le discours d'ouverture de la Réunion Régionale sur l'Union Douanière, la Stratégie Régionale de la ZLECAf et le Plan d'industrialisation et de Diversification Économique de l'Afrique Centrale. C'était à l'hôtel Boulevard de Libreville.

Parmi les officiels qui ont pris part à cette réunion, on compte Mme le Ministre de l'Economie et de la Relance, Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épouse MBOU et Monsieur François KANIMBA, Commissaire aux Affaires Économiques et Financières de la CEEAC.

Le Commissaire aux affaires économiques et financières de la CEEAC en lieu et place de Son Excellence, l'Ambassadeur Gilberto Da Piedade VERISSIMO, Président de la Commission de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) a prononcé un discours axé sur :

- l'Accélération de le mise en oeuvre de la décision numéro 17/CEEAC/CCEG/XIX/21, relative à l'opérationnalisation de la Zone de Libre Échange de la CEEAC et l'élaboration de la Stratégie régionale de la ZLECAf pour l'Afrique Centrale.

- le Lancement effectif de l'Union Douanière de la CEEAC

- et le Plan d'industrialisation et de Diversification Économique de l'Afrique Centrale, ainsi que le Programme Régional d'Amélioration du Climat des Affaires en Afrique Centrale.

Le Ministre du Commerce, Président du Conseil des Ministres de la Zlecaf, a félicité la Commission de la CEEAC pour les actions entreprises tout en exprimant sa profonde gratitude à l'endroit de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République Chef de l'Etat et Président en exercice de la CEEAC pour son engagement constant envers la Promotion de l'intégration régionale en Afrique Centrale.

Il s'est également réjoui de l'anticipation de la Commission de la CEEAC, quant à l'élaboration des documents de politiques communautaires sur le plan global.

Le Ministre du Commerce a exprimé son optimisme au regard des efforts fournis, sur le succès des défis avenir tout en déclarant l'ouverture officielle de l'atelier régional sur l'union douanière et le plan d'industrialisation et de diversification économique de la CEEAC.