Afrique: Renforcement des systèmes de surveillance de la mortalité en Afrique - Le CDC Afrique appuie la mise en place d'un cadre de coordination pour la surveillance de la mortalité au Gabon

communiqué de presse

Libreville, Gabon — Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique) a appuyé, du 17 au 21 juillet 2023, l'organisation d'un atelier de réflexion pour la mise en place d'un cadre de coordination pour la surveillance de la mortalité au Gabon. Cette rencontre s'est tenue à Libreville, au Gabon, avec la participation de 40 experts du ministère de la Santé de la République gabonaise et les représentants des secteurs impliqués dans la surveillance de la mortalité dans cet État membre.

En septembre 2022, le CDC Afrique a lancé un cadre continental pour la surveillance de la mortalité qui vise à guider les États membres de l'Union africaine dans l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour la mise en place de leurs programmes nationaux de surveillance de la mortalité. L'adaptation de ce cadre au niveau national vise les objectifs suivants : l'harmonisation de tous les systèmes existants de données sur la mortalité, la standardisation des processus et systèmes existants pour la collecte, l'analyse et la diffusion des données sur la mortalité et enfin la mise en place d'un mécanisme standardisé et unifié pour la déclaration des décès dans chaque État membre.

« L'importance des statistiques de mortalité n'est plus à démontrer. En effet, les informations fiables et opportunes sur les données de mortalité par cause sont un élément essentiel pour identifier les problèmes de santé émergents et une composante fondamentale de l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques de santé », a indiqué Mme Biba Nzengue Olivia Prudence, Directrice générale de la santé de la République gabonaise.

%

L'atelier de réflexion pour la mise en place d'un cadre de coordination pour la surveillance de la mortalité au Gabon s'est déroulé en deux phases. Au cours de la première phase qui a duré deux jours, les participants ont eu une session d'orientation sur le cadre continental du CDC Afrique et les différentes étapes clés de son implémentation au niveau national. Enfin, les trois derniers jours ont consisté à la rédaction des termes de référence du groupe de travail sur la surveillance de la mortalité et du plan d'action national pour la surveillance de la mortalité́ qui intègre différentes composantes tels que : le leadership et la gouvernance, le plaidoyer et la sensibilisation, la mise en oeuvre technique, le renforcement des effectifs et des capacités, la durabilité et la mobilisation des ressources ainsi que le contrôle et l'évaluation.

La responsable du programme Surveillance de la mortalité du CDC Afrique, Mme Barigye Atuheire Emily, a souligné « l'ambition de l'agence de santé publique de l'Union africaine d'aider chacun de ses États membres à renforcer leurs systèmes d'information pour le suivi régulier de la mortalité afin d'éclairer les interventions de santé publique en temps opportun. Au nom de la direction générale du CDC Afrique, nous sommes heureux de soutenir la République gabonaise dans cette réunion consultative et dans les prochaines étapes vers la mise en place d'un système de surveillance de la mortalité plus solide pour le pays ».

##FIN##

À propos du CDC Afrique

Africa CDC est une institution technique spécialisée de l'Union africaine pour le renforcement des capacités et l'aptitude des institutions de santé publique africaines, ainsi que les partenariats, à détecter et à répondre rapidement et efficacement aux menaces et aux épidémies de maladies, sur la base d'interventions et de programmes fondés sur des données. Pour plus d'informations, veuillez consulter : http://www.africacdc.org

À propos de l'Union africaine

L'Union africaine est le fer de lance du développement et de l'intégration de l'Afrique en étroite collaboration avec les États membres de l'Union africaine, les Communautés économiques régionales et les citoyens africains. Vision de l'UA : accélérer les progrès vers une Afrique intégrée, prospère et inclusive, en paix avec elle-même, jouant un rôle dynamique sur la scène continentale et mondiale, conduite efficacement par une Commission responsable, efficace et réactive. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://au.int/en/

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Emily Barigye Atuheire| Responsable du programme surveillance de la mortalité| CDC Afrique|

Courriel : atuheiree@africa-union.org

Contact médias : Liliane Bilogho Ndong Nang| Agent technique chargé de la communication des risques et l'engagement communautaire| CDC Afrique| Courriel : nangl@africa-union.org