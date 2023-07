Congo-Kinshasa: Concours national lancé hier sur toute l'étendue de la RDC , IGT - Bientôt de nouveaux Contrôleurs et Inspecteurs du Travail

*L'Inspection Générale du Travail, IGT en sigle, a fait usage, hier, dimanche 23 juillet 2023, des locaux de l'Université Protestante du Congo, de l'Institut Supérieur de Commerce et de l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe, pour l'organisation d'un test de recrutement des contrôleurs, inspecteurs et agents administratifs, toutes provinces de la RD. Congo confondues. Plus de 20. 000 candidats ont pris part à ce concours à travers toute l'étendue de la République. A Kinshasa, le go officiel a été donné conjointement par Jean-Pierre Lihau et Claudine Ndusi respectivement, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public et Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale.

Place à la méritocratie

Lors de sa prise de parole sur l'un des sites à Kinshasa, le VPM Lihau a affirmé ce qui suit : « N'accèdera à la fonction publique que celui qui aura préalablement réussi au concours. Tel est le souhait du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo », a-t-il dit.

Et, à lui de renchérir : « Nous sommes en train d'agir pour faire respecter le principe sacro-saint qui est constitutionnel de l'Etat, accès aux fonctions publiques par tous les citoyens et à tous les citoyens. Le souci est de faire couler l'ancien système dans les institutions de l'Etat et mettre en place un nouveau système de la méritocratie et égalité de change à tous ».

Pour lui, en effet, « seuls les candidats les plus méritants seront retenus et ceux qui ne seront pas, qu'ils ne soient pas découragés parce qu'il y aura plusieurs séries de concours. Bonne chance ».

Description du concours

Le concours a porté sur la culture générale, le test psychotechnique ainsi que les questions ayant trait au fonctionnement du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale.

Il sortira donc de ces plus de 6.000 candidats de nouveaux contrôleurs et de nouveaux inspecteurs du travail ainsi que de nouveaux agents administratifs qui viendront gonfler le rang des fonctionnaires et agents de l'Etat affectés au sein du Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale.

Parmi ceux qui auront satisfait, il y aura ceux qui auront en charge, en tant qu'inspecteurs, l'arbitrage et le règlement des litiges qui prévalent dans le monde du travail entre les employeurs et les employés. Il y au premier plan de ces litiges, ceux liés aux licenciements abusifs, domaines étatiques et privés confondus.

Ces candidats sont à l'heure actuelle dans l'expectative de la liste de ceux qui, parmi eux, seront retenus pour être affectés à ces différents postes qui, jusqu'ici, sont non encore occupés.