Afrique: Dix écoles ont pris part au tournoi de rugby de la petite catégorie

Dakar — Dix écoles ont pris part au tournoi de rugby de la petite catégorie organisé, dimanche, par la Fédération sénégalaise de rugby (FSR), au complexe sportif Dakar Sacré-Coeur.

L'objectif de ce tournoi qui n'est pas organisé depuis deux ans, est de regrouper l'ensemble des écoles de rugby qui avaient l'habitude de jouer dans leur localité respective.

"Aujourd'hui on a joué un tournoi qui a regroupé toutes les écoles de rugby. Normalement on devait avoir 15 écoles, mais là on est à 10 (...).Et les dix écoles qui sont venues ont même dépassé le cap de 725 inscrits réunis en différentes catégories », a précisé le responsable de la petite catégorie à la fédération sénégalaise de Rugby, Daouda Diouf.

»Dans ce tournoi, il y avait la catégorie des moins de 12 ans qui ont eu à représenter le Sénégal au tournoi de Monaco en avril dernier. Il y avait également la présence des moins de 15 ans qui sont en préparation pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), de 2026. Les filles de la catégorie des moins de 18 ans y ont également pris part », a-t-il détaillé.

Le responsable de la petite catégorie s'est dit satisfait de l'organisation de ce tournoi et du jeu fourni par les enfants. »Nous souhaitons que cela puisse continuer et qu'il n'y ait pas de rupture afin que l'on puisse arriver au moins aux JOJ avec une équipe vraiment très bien formée (...) », a t-il dit.

Daouda Diouf a plaidé pour plus de moyens pour le rugby sénégalais dont les effectifs augmentent. »La fédération sénégalaise de rugby peine à assurer toutes ses dépenses et il faut que les partenaires et surtout les autorités l'appuient davantage », a-t-il dit.