Sénégal: Kaolack - Les postes pluviométriques excédentaires (service régional de la météo)

Kaolack — Les postes météorologiques de Kaolack (centre) sont excédentaires avec des localités qui ont enregistré un cumul pluviométrique plus élevé que la normale depuis le début de l'installation de l'hivernage, a révélé Philippe Auguste Moundor Sène, chef du service régional de la météorologie.

»Comme nous l'avions annoncé lors des dernières prévisions décadaires, à savoir la période allant du 11 au 20 juillet 2023, nous avons reçu des quantités de pluies, pour les journées du 16, 17, 18, 19 et 20 juillet, un cumul de 119,2 mm en neuf jours de pluies depuis le début de la saison hivernale", a-t-il notamment expliqué à l'APS.

Les différents postes pluviométriques sont à une "situation normale", a fait savoir M. Sène qui signale que pour ce qui est des autres postes, notamment à Ndoffane il a été enregistré un cumul de 182 mm, à Ndiédieng, 151 mm, à Ndiaffate, 119 mm, à Latmingué, 114 mm, et à Keur Socé, 217 mm qui a enregistré à lui seul le cumul de pluie le plus élevé.

»Nous avions eu aussi 206 mm à Thiaré et 180 mm à Guinguinéo", a souligné Philippe Auguste Moundor Sène qui, dans un bulletin météorologique transmis à l'APS, avait indiqué que l'espoir était permis pour »un hivernage pluvieux ».

Par rapport à la prévision décadaire allant du 21 au 31 juillet 2023, le météorologue-prévisionniste soutient qu'en début de décade, une phase sèche intéressera "graduellement" le pays avec un temps qui sera "relativement stable".

»Hormis les régions sud où des pluies faibles à modérées seront enregistrées, à partir de ce dimanche 23 juillet 2023, une phase humide s'installera progressivement sur le pays jusqu'au jeudi 27 juillet prochain", a-t-il encore signalé.

De ce fait, des manifestations pluvieuses et orageuses seront notées sur l'ensemble du pays. Ces systèmes pluvio-orageux toucheront d'abord les localités est et sud et évolueront vers l'ouest et le nord du pays, a précisé M. Sène.

»Les quantités de pluies attendues au cours de cette période seront très variables et seront plus importantes sur les localités du sud, est et centre du pays alors que sur le nord, les valeurs seront sensiblement moins élevées", a conclu Philippe Auguste Moundor Sène.