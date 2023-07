Sénégal: Accord trouvé, Ismaïla Sarr signe lundi à l'OM !

Selon le site français foot01.fr, les négociations entre l'OM et Watford ont rapidement avancé puisque Ismaïla Sarr est attendu lundi à Marseille afin de passer sa visite médicale et signer son contrat avec le club phocéen.

Dans une trilogie désormais bien connue, David Ornstein, journaliste à The Athletic a dévoilé ce dimanche midi l'accord trouvé par Pablo Longoria avec les dirigeants de Watford (D2) pour le transfert d'Ismaïla Sarr, une annonce rapidement confirmée par FootMercato et Fabrizio Romano. L'ancien attaquant international sénégalais du Stade Rennais, transféré à Watford en 2019 pour 30 millions d'euros, va revenir en Ligue 1 et plus précisément à l'OM pour un montant un peu inférieur à 20 millions d'euros.

Sachant qu'il avait encore un an de contrat avec son équipe. Le média anglais précise que tout est bouclé entre l'Olympique de Marseille et Watford, et que Sarr est attendu lundi dans la cité phocéenne ou en Allemagne, où l'OM est actuellement en stage, afin de passer sa visite médicale, dernier préalable avant la signature de son contrat.

On ne sait pas encore si le recrutement d'Ismaïla Sarr marque la fin du mercato offensif de l'Olympique de Marseille, mais il est déjà clair que le troisième du dernier championnat de Ligue 1 frappe vite et fort lors de ce marché des transferts. En l'espace de deux semaines, l'OM a recruté Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et donc Ismaïla Sarr. De quoi être bien armé pour les barrages de Ligue des champions.