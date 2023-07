Madagascar: Pollution plastique - Un exercice de simulation dans l'océan indien occidental

L'exercice régional se tiendra du 25 au 27 juillet 2023. L'événement réunira 15 États régionaux et plus d'une dizaine de partenaires internationaux travaillant dans le domaine maritime.

« Tester le niveau de préparation et de réactivité des États et des centres régionaux face à une pollution accidentelle (hydrocarbures, substances dangereuses et nocives, etc.) ». Tel est l'un des objectifs de l'exercice régional de simulation sur la pollution maritime dans l'océan Indien occidental. Organisé avec le soutien de la Commission de l'océan indien (COI) dans le cadre du programme régional MASE financé par l'Union européenne, l'exercice tire son origine des leçons tirées de l'incident de pollution pétrolière impliquant le MV Wakasio, le 25 juillet 2020, au large de la côte Sud-Est de l'île Maurice.

1 000 tonnes métriques de pétrole ont été déversées en mer. Avec les situations d'échouages et/ou de dérive survenus dans les îles Comores, Madagascar, Seychelles et La Réunion, faire face à tous les niveaux de pollution marine est difficile, quasi impossible, pour un pays. L'exercice entend donc « renforcer la coopération régionale et internationale en matière de réponse aux incidents de pollution marine ». Ce, dans la mesure où « la coopération et la coordination régionales et internationales sont essentielles pour traiter efficacement et rapidement ce type d'incident.»

L'événement entend permettre aux Etats participants d'examiner leur préparation et leur stratégie en matière de pollution marine. L'évaluation de leur capacité à partager des informations et à mettre en oeuvre des réponses conformément à leur plan d'urgence national respectif fait également partie des résultats attendus. Tout comme l'examen de la capacité du Centre Régional de Coordination des Opérations (RCO) ainsi que celle du Centre Régional de Fusion d'Information Maritime (CRFIM) à « soutenir la coordination régionale en cas d'incidents de pollution marine accidentelle, tout en évitant les doubles emplois ».

Comme l'exercice consiste à optimiser les réponses en matière de pollution plastique, faire le point sur les équipements liés aux interventions en cas de pollution par les hydrocarbures, tant au niveau national que régional, seront également au menu de cet événement. Ce, en identifiant les lacunes et en testant la coordination inter-agences au niveau régional et international lors des opérations de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.