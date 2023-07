Madagascar: Innovation Campus - Un centre d'excellence en technologie à Madagascar

L'Innovation Campus s'engage résolument à soutenir le potentiel illimité des jeunes Malgaches et les aider à devenir des acteurs clés du développement technologique du pays.

Une multitude d'activités, toutes centrées sur l'informatique et de la robotique. C'est ce que l'organisation Innovation Campus lance pour les collégiens, lycéens, universitaires et passionnés du numérique. En effet, cette communauté dynamique offre une variété d'expériences immersives pour les jeunes esprits curieux et amateurs de technologie. Cet éventail d'opportunités comprend des ateliers avec des séances pratiques pour développer leurs compétences en programmation et en robotique, ainsi que des boot camps intensifs leur permettant d'explorer le monde captivant de la technologie et d'élargir leurs horizons.

Ateliers de vacances

Le mois d'août sera chargé pour l'Innovation Campus avec les ateliers robotiques vacances, spécialement conçus pour les jeunes à partir de 13 ans. Ces ateliers visent à stimuler la passion pour la technologie. Du 1er au 31 août, 30 jeunes chanceux seront plongés dans un environnement d'apprentissage captivant, encadrés par des mentors qualifiés.

Les participants auront l'occasion d'apprendre la programmation avec Python, l'un des langages les plus utilisés dans le domaine de la technologie. Ils se familiariseront également avec la robotique et auront la possibilité de programmer des robots pour accomplir diverses tâches. Grâce à une plateforme développée spécialement pour faciliter leur apprentissage, ils travailleront avec des voitures robotisées et des bras robotiques.

Compétences clés

L'approche pédagogique, mise en avant par les responsables auprès de l'Innovation Campus, met l'accent sur des activités ludiques et interactives qui favorisent l'engagement et la participation active. D'après les explications, les participants seront encouragés à développer leur esprit logique, à collaborer en équipe et à relever des défis stimulants.

Selon les organisateurs, les ateliers robotiques vacances se dérouleront à l'Innovation Campus à Nanisana, du 1er au 31 août. À la fin du boot camp, les participants seront invités à mettre en valeur leurs talents en participant activement aux compétitions de programmation et de robotique prévues cette année. Forts des compétences acquises, ils pourront explorer de nouveaux langages de programmation et concevoir leurs propres projets.

Formation de haut niveau

L'Innovation Campus, un tremplin vers l'avenir numérique de Madagascar, s'engage également à accompagner les jeunes dans leur quête de connaissance et d'excellence technologique, d'après ses représentants. En prévision de la rentrée 2023-2024, l'Innovation Campus propose également des formations spécifiquement dédiées aux nouveaux bacheliers.

Leur cursus de formation sera axé sur le développement logiciel et vise à former une nouvelle génération de professionnels hautement qualifiés, prêts à répondre aux besoins croissants de l'industrie technologique. A travers une pédagogie associant un parfait équilibre entre théorie et pratique, les étudiants développeront les compétences nécessaires pour exceller dans un monde en constante évolution. Bien plus qu'un simple institut de formation, l'Innovation Campus s'est forgé la mission ambitieuse de façonner et préparer des talents pour devenir les pionniers de l'innovation.