Madagascar: Stade olympique de l'Emyrne (SOE) - Solidarité et unité retrouvée

Le Stade olympique de l'Emyrne (SOE), un club emblématique de Madagascar, renaît de ses cendres avec une nouvelle énergie et un dévouement sans faille envers le basket-ball. La saison en cours a été marquée par la participation remarquable des différentes catégories, notamment les U14 garçons, U16 et U22, qui ont réalisé des performances satisfaisantes. Au coeur de ce renouveau, l'ancien basketteur de renom, Radani, a apporté une contribution significative pour soutenir les jeunes joueurs du SOE.

Radani, dont le véritable nom est Radanielina Andrianomenjanahary, s'est illustré comme l'un des meilleurs joueurs de basket-ball de l'époque au sein du SOE, couronné champion à plusieurs reprises. En 1978, le club a atteint la consécration en devenant champion toutes catégories confondues. Pour célébrer ce succès historique, Radani a offert 19 ballons aux jeunes joueurs du SOE. Chaque ballon est marqué du chiffre « 78 » en mémoire de cette année inoubliable.

Mais Radani ne se limite pas seulement à sa contribution sportive. Après son parcours remarquable dans le basket-ball, il a entrepris des études de médecine à l'étranger et est devenu docteur. Aujourd'hui, il revient vers son club de coeur, le SOE, pour apporter son soutien à la jeune génération de joueurs et transmettre son savoir-faire.

Sous l'égide du vénérable entraîneur de basket-ball de Madagascar, Ratafia (Edmond Rakoarivelo de son vrai nom), les équipes jeunes du SOE continuent de bénéficier d'une formation solide. Malgré son âge avancé, Ratafia trouve encore la force d'inculquer les fondamentaux du basket-ball aux joueurs âgés de moins de 14 à moins de 20 ans. Son expérience inestimable lui a permis de vivre de grands moments, notamment avec l'équipe nationale féminine qu'il a menée aux Jeux de la Francophonie au Maroc, aux Jeux des Îles à Maurice en 1985, ainsi qu'aux championnats d'Afrique à Dakar.

%

L'actuel président du SOE, Solofo Mendrika Rasendrahasina, surnommé Ralem, souligne que le club reste fidèle à ses valeurs fondamentales : « Amitié, travail et persévérance« . Grâce à l'implication des jeunes talents qui s'entraînent sans relâche, le SOE retrouve son éclat d'antan. Le club propose désormais des catégories allant des U10 aux U22 et NMB, témoignant de son engagement à promouvoir le basket-ball à tous les niveaux.

Dans cette dynamique de progression, le SOE envisage de s'engager davantage en participant à des compétitions locales et régionales, ainsi qu'à des matches amicaux. Les entraînements des joueurs se déroulent à Soavinandriana chaque mercredi et samedi, renforçant ainsi la cohésion de l'équipe et leur préparation pour les défis à venir. Avec des personnalités emblématiques comme Radani et Ratafia, apportant leur expertise et leur passion au service des jeunes talents du SOE, le club est indéniablement sur la voie d'un avenir radieux. Le nom du Stade Olympique de l'Emyrne continue de résonner dans le monde du basket-ball malgache et il restera à jamais gravé dans l'histoire de ce sport passionnant.