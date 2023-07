Madagascar: Élection présidentielle - Plus de 2.760.000 voix à obtenir pour un « premier tour dia vita »

Depuis la publication du nombre total d'électeurs sur l'ensemble du territoire, les états-majors politiques font leurs petits calculs, avec ce que cela comporte de marges d'erreur.

11.043.836

Pas un de plus ni un de moins. Nonobstant d'éventuels doublons ou de possibles omissions, c'est le nombre d'électeurs inscrits sur l'ensemble du territoire national, selon la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). Dans l'hypothèse inédite où tout le collège électoral venait à se rendre aux urnes le 9 novembre 2023, il faudra 5.521.918 voix + une pour obtenir la majorité absolue au premier tour de scrutin. Ce qui est impensable, compte tenu de la moyenne du taux de participation à une élection présidentielle.

2002 - 2006

Lors du premier tour de l'élection présidentielle du 7 novembre 2018, le nombre de votants était de 5.367.550 sur 9.949.083 électeurs inscrits. Soit un taux de participation de 53,95%. Sans compter les bulletins blancs et nuls, le nombre de suffrages exprimés était de 4.980.804. Il fallait donc 2.490.402 voix + une pour avoir la majorité absolue et être élu au premier tour. Ce qui était loin du compte puisque le candidat Andry Rajoelina arrivé premier était crédité de 1.954.023 voix (39,23%) selon les résultats officiels proclamés par la Haute Cour Constitutionnelle. Contre 1.760.837 (35,35%) pour le second, Marc Ravalomanana. Ce dernier n'avait pas réussi à rééditer son « premier tour dia vita » arraché sur la Place du 13 mai en 2002 puis renouvelé en 2006 avec la suite ou la chute en 2009.

%

Scores

Pour le scrutin du 9 novembre 2023, si le taux de participation ou d'abstention (c'est selon) avoisine les 50%, un candidat devra recueillir dans les 2.760.959 voix pour « un premier tour dia vita ». Un exploit irréalisable compte tenu des rapports de force et/ou de la lassitude des citoyens par rapport à la chose électorale ou à la politique qui pourrait booster le nombre de bulletins blancs et nuls. Lesquels sont pratiquement arrivés en quatrième position au soir du 7 novembre 2018 avec 386.946 points. Juste derrière le président candidat Hery Rajaonarimampianina qui devait recueillir 439.070 voix (8,82%).

Un score qu'il est obligé de multiplier par 6 s'il rêve d'une victoire au premier tour. Il en est de même pour Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana qui devront respectivement améliorer leurs scores de 10 points pour le premier et de 15 points pour le second pour un « premier tour dia vita ». Sans écarter un troisième larron qui pourrait jouer à l'un ou à l'autre, un mauvais tour.