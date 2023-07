Madagascar: Ecolodge « Miavana » - Classé parmi les 50 meilleurs hôtels de luxe dans le monde

Madagascar, considéré comme étant le joyau de l'Afrique, figure dans les cinq meilleures destinations incontournables pour cette année 2023, selon le prestigieux Luxury Travel Magazine.

En effet, la Grande île dispose d'une grande richesse naturelle unique au monde classée nature cinq étoiles. Elle est même décrite comme un paradis de la biodiversité pour les amoureux de la nature et les voyageurs en quête d'aventure. Toutes les parties prenantes opérant dans le secteur du tourisme, dont entre autres, le ministère du Tourisme et le secteur privé, oeuvrent pour la préservation de ce capital naturel étant donné qu'il s'agit d'un des produits phares visant à attirer les touristes venant des quatre coins du monde à choisir la destination Madagascar.

Ce n'est pas tout ! La Grande île ne cesse de promouvoir le tourisme de luxe puisqu'elle possède des établissements touristiques permettant d'accueillir des touristes haut de gamme. On peut citer, entre autres, l'écolodge de luxe portant l'emblème de « Miavana Time and Tide » qui est implanté sur l'archipel d'Ankao, au large du nord-est du pays. Cet écolodge vient d'ailleurs d'être classé parmi les 50 meilleurs hôtels de luxe dans le monde, par le prestigieux magazine américain spécialisé dans le style de vie de luxe Robb Report.

Séjour de Tom Cruise

« L'implantation des 14 villas d'exception de la chaîne « Time and Tide » démontre les attraits que peut offrir Madagascar dans le tourisme de luxe et durable, selon l'EDBM (Ecolodge Development Board of Madagascar). En outre, cet écolodge de luxe a ajouté une étoile de plus à son prestige grâce au séjour de Tom Cruise, la légende du cinéma américain en décembre 2020. Cet acteur célèbre, accompagné de ses dix invités, ont grandement appuyé l'économie de la région, et de surcroît, à l'amélioration de l'image de marque de la destination Madagascar », selon toujours les explications de cette agence de promotion des investissements dans le pays.

Mais qu'est ce qui pourrait intéresser autant les touristes à séjourner dans cet écolodge de luxe ? Pour sa part, « Miavana Time and Tide » avance que cet établissement haut de gamme offre aux explorateurs des temps modernes une escapade exclusive aux extrémités de la terre. « Miavana célèbre la singularité de la culture, du design, de la faune et des paysages de Madagascar combinée à l'ultra luxe d'une expérience insulaire privée », selon sa publication dans les réseaux sociaux.

Surveillance des tortues de mer

Par ailleurs, « Miavana est l'un des secrets de kitesurf les mieux gardés au monde, situé dans un archipel isolé avec des eaux chaudes, des vents commerciaux constants de mai à octobre de l'année. C'est une grande diversité de points de cerf-volants autour de notre île privée dans l'océan Indien », a-t-on enchaîné. Une autre grande particularité des promoteurs de ce meilleur hôtel de luxe dans le monde, ils investissent notamment dans la préservation de l'environnement naturel unique de l'archipel Ankao tout en soutenant les communautés villageoises riveraines.

La Fondation Time and Tide a ainsi investi dans la productivité future des économies de la faune à travers l'apprentissage communautaire, la scolarisation des enfants et le parrainage des étudiants. L'autonomisation des femmes, la santé, l'éducation à domicile et la conservation de la faune figurent également parmi ses priorités. Pour ce faire, la fondation a même engagé une équipe environnementale formée à la surveillance de la faune et à la préservation de son habitat. Cela consiste entre autres, à la surveillance des tortues de mer en voie de disparition et la protection des nids, la surveillance et la conservation des colonies de sternes, la surveillance à long terme des récifs coralliens et à la conservation du lémur couronné.

Plus de 300 000 USD

D'après les informations publiées par l'EDBM, la fondation Time and Tide reverse plus de 300 000 USD par an à la communauté, à l'éducation et à la conservation de l'environnement. Avec des employés majoritairement locaux dont certains vivent au sein même des réserves naturelles, cet écolodge de luxe contribue également à la valorisation de la compétence locale et génère des emplois de qualité pour la population régionale, a-t-on poursuivi.

Force est également de reconnaître que Madagascar dispose de nombreux sites et produits touristiques qui ne se trouvent nulle part ailleurs et qui attirent les voyageurs internationaux. On peut citer, entre autres, le « Tsingy de Bemaraha », l'allée des baobabs, l'observation des baleines, la découverte du ballet des lémuriens et bien d'autres trésors naturels qui sont tout autant captivants pour les touristes.