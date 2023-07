Madagascar: Tennis - Championnat Analamanga - Beau doublé de Fitia Robinson

Le Championnat de la ligue de Tennis Analamanga (LTA) a connu son dénouement ce week-end, sur les courts, sur la terre battue du COT d'Ilafy. Le prochain rendez-vous sera le Championnat de Madagascar.

Organisé du 3 au 23 juillet sur les courts, en terre battue du Club Olympique Tananarive (COT), à Ilafy, le championnat régional d'Analamanga, toutes catégories et doubles, ont rendu son verdict. Soixante participants, des deux catégories confondues, ont disputé les titres en jeu. Chez les dames 4e série, Fitia Andrianafetra Robinson, de l'Atema, a été sacrée championne en s'imposant 2 sets à 0 (6/4, 6/1) face à Lucie Rakotondrainibe de l'Acsa. Son deuxième sacre était dans la catégorie double G2, accompagnée par Miarana. Les soeurs Fitia et Miarana Robinson ont écarté le duo Niry Merlet et Hanitra Rakotondravao.

Fitia a pu prendre sa revanche après avoir été éliminée lors du duel final de la catégorie jeune. « Je me suis bien préparée même si c'était compliqué de s'entraîner tout le temps. Je suis qualifiée au championnat de Madagascar, et je continuerais de m'entraîner tous les jours pour avoir un bon physique et un bon mental », a confié Fitia Robinson. Le duel final de la 1ère série homme était une affaire du club de l'Atema, mais Nicolas Raharivony est arrivé à écarter Rado Rajaonarison par 2 à 0 (6/2, 6/4).

Quant à la 1ère série dames, Randy Rakotoarilala de l'Acsa est montée sur la plus haute marche du podium en battant Ngotia Martinez de Havoana Land. « La compétition s'est bien déroulée comme il se doit. Le niveau des raquettes d'Analamanga est satisfaisant, malgré le manque de compétition », a fait savoir Lova Landy Zolisoa Randriamanantsoa, présidente de la LTA. En outre, elle n'a pas manqué de remercier tous les sponsors ainsi que les partenaires.

Outre, le Championnat de Madagascar organisé par la Fédération malgache de tennis (FMT) se tiendra du 31 juillet au 13 août prochain. Les catégories juniors et vétérans auront lieu du 31 juillet au 6 août, tandis que les "toutes catégories" se joueront du 7 au 13 août. « Tous les champions du championnat Analamanga toutes catégories sont qualifiés au championnat national. L'objectif de la LTA c'est de remporter le maximum possible des titres à cette joute nationale », a-t-elle continué.

Les résultats du championnat régional d'Analamanga toutes catégories et doubles :

1er série Hommes : Nicolas Raharivony (ATEMA)

2e série Hommes : Tefy Ranja Rabarijaona (HAVOANA LAND)

3e série Hommes : Haja Paul Rakotonirina (ASUT).

4e série Hommes : Fitiavana Noah Raveloarijaona

Double hommes G1 : Rado Rajaonarison / Radonirina Fanantenantsoa

Double hommes G2 : Louis Tsirindray / Augustin Randriamampianina

1er série Dames : Randy Rakotoarilala (ACSA)

2e série Dames : Antso Noro Ralibert (ASUT)

3e série Dames : Ngotia Martinez (HAVOANA LAND)

4e série Dames : Fitia Andrianafetra Robinson (ATEMA)

Double dames G1 : Minouche Rakotomalala / Sydonie Rakotondrabako

Double dames G2 : Fitia Andrianafetra Robinson / Miarana Andrianafetra Robinson