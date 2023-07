Madagascar: Marc Ravalomanana - Prêt à tout pour conquérir le pouvoir

Il ne reste plus que seize semaines et tous les partis politiques devront faire face à l'épreuve des urnes. Marc Ravalomanana attend ce rendez-vous avec impatience.

Déterminé

Même à 8 749 km d'Antananarivo, le président national du parti Tiako i Madagasikara (TIM), Marc Ravalomanana, ne perd pas sa fougue. Devant des représentants de la diaspora acquis à sa cause et espérant à tout prix le redressement du pays, un Dada new-look, avec une nouvelle coiffure, évidemment, a témoigné, une fois encore, de sa détermination afin de gagner cette course à la magistrature suprême. « Faites bien attention. On ne nous intimide pas aussi facilement. Je suis prêt à faire face à toutes les manigances afin de garder le pouvoir... Je suis prêt à tout pour revenir à la tête du pays à travers des élections libres, propres et démocratiques », a-t-il soutenu durant sa rencontre avec la diaspora, ce samedi, au Voilier 91, Route des Loges, 6, Saint-Germain-lès-Arpajon, à Essonne, dans le sud de Paris.

Vigilance

L'ancien locataire d'Iavoloha est plus que jamais sûr de ses forces. « Peu importe ce qui va se passer après l'élection, nous allons faire tous les efforts possible pour préserver l'ordre, la sécurité et l'unité nationale mais si vous vous obstinez à faire ce qu'il ne faut pas faire, nous sommes prêts à tout. Il s'agit du Dada de 2002 et non celui de 2018, et nous n'allons pas nous laisser faire », a-t-il continué. En effet, depuis le début de cette année, Marc Ravalomanana a toujours exhorté ses partisans à rester vigilants par rapport aux différentes manoeuvres électorales fomentées par le régime afin de rester, coûte que coûte, au pouvoir.

%

Rupture

Après la déclaration de sa candidature ce 1er juillet, le compte à rebours a commencé pour les Zanak'i Dada. « Le moment est venu. Nous n'acceptons plus la mauvaise gestion, les différentes transgressions de la loi, et la paupérisation des Malgaches », a-t-il clamé. « Je me présente à cette élection et ferai une rupture totale avec l'actuelle façon de travailler, surtout concernant la corruption et le pillage », a-t-il promis avant d'indiquer que c'est pour cette raison qu'il s'est déplacé en France pour parler avec la diaspora. En tout cas, c'était l'occasion pour Dada de présenter pour la première fois, aux Malgaches qui se trouvent en Europe, son programme afin de redresser le pays, le MAP-Plus. La diaspora a bien accueilli ce dernier et a témoigné de sa volonté de prêter main forte à Dada. Après Paris, Marc Ravalomanana devrait s'envoler vers Washington.