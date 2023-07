Madagascar: Gare Maki Andohatapenaka - Pic des départs

C'est l'effervescence totale au niveau de la gare routière Maki Andohatapenaka. Malgré la rectification des frais de transport pour la haute saison, la gare routière est prise d'assaut.

Samedi dernier, 180 véhicules, desservant les axes RN1, RN4, RN6, RN5 A et RN2, ont quitté ce stationnement. « En temps normal, nous enregistrons 100 véhicules par jour en partance. Nous nous sommes déjà préparés à ce flux de voyageurs et les contrôles de sécurité sont renforcés face à l'augmentation du trafic. Tout comme les précédentes années, Toamasina et Mahajanga restent les destinations les plus appréciées des vacanciers », confie Fidy Ranaivoson, Directeur général adjoint de MAQUAUTO et gestionnaire de la gare.

Budget

Bien que la rectification des frais ait déjà été affichée dans les gares routières quelques jours à l'avance, la majorité des vacanciers ne se sont pas attendus à cette rectification des frais mais cela ne les a pas empêchés de partir. « Le budget est très serré mais nous faisons le maximum avec les moyens du bord pour faire plaisir aux enfants », témoigne Mirana Rakotonirina, une mère de famille.

Son cas est loin d'être isolé. L'enveloppe des dépenses envisagées est, en effet, en progression, non pas par envie de se faire davantage plaisir mais surtout à cause de l'inflation. « Louer un hôtel ou une maison pèse sérieusement sur le budget. Nous avons ainsi décidé de séjourner chez un membre de la famille et de participer en retour aux dépenses quotidiennes. Nous avons prévu un budget de un million deux cent mille ariary pour les vacances », selon à son tour une autre mère de famille.