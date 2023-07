Algérie: Arkab reçoit le DG de l'Agence internationale des énergies renouvelables

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, lundi à Alger, le directeur général de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), Francesco La Camera, avec qui il a examiné les moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et l'agence, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège de la Direction générale de Sonelgaz, en présence du P-Dg de ce groupe et des cadres du ministère, le ministre a donné un aperçu global sur le programme de développement des énergies nouvelles et renouvelables en Algérie par Sonelgaz, et sur la stratégie nationale de développement de l'hydrogène, précise le communiqué.

Les deux parties ont en outre examiné les moyens de renforcer la coopération dans le domaine des politiques d'investissement dans les énergies renouvelables, et d'assurer les outils opérationnels, scientifiques et financiers, outre l'échange d'expériences, la formation et l'apprentissage, ainsi que le transfert des technologies modernes dans ce domaine.

Les discussions ont également porté sur les moyens de coopération dans le domaine minier, à l'instar de l'exploitation des métaux utilisés dans l'industrie de l'énergie renouvelable.

A cette occasion, M. La Camera a affirmé que l'IRENA oeuvrait à renforcer la coopération et la coordination avec l'Algérie, en appuyant notamment ses efforts dans la promotion de nouvelles ressources d'énergies renouvelables, selon la même source.

Crée en 2009, l'IRENA est une organisation intergouvernementale qui soutient les pays dans leur transition vers un avenir énergétique durable et sert de plateforme principale pour la coopération internationale dans le domaine des énergies renouvelables. Elle est aussi un centre d'excellence, de politiques, de technologies, de ressources financières et de connaissances en matière d'énergies renouvelables.

L'IRENA oeuvre également à promouvoir l'adoption et l'utilisation viable et à grande échelle, de tous les types d'énergies renouvelables y compris la bioénergie, l'énergie thermique, l'énergie hydroélectrique, l'énergie océanique, l'énergie solaire et l'énergie éolienne, et ce en vue de réaliser le développement durable, permettre l'accès à l'énergie renouvelable et d'assurer la sécurité énergétique, la réalisation du développement et de la prospérité économique à travers la réduction des émissions de carbone.