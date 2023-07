Madagascar: Volleyball - Championnat d'Analamanga - GNVB réédite son joli doublé

Le Gendarmerie nationale volleyball club a réalisé un doublé sur son terrain dimanche. Les Gendarmes ont confirmé sa suprématie face à l'ASI en finale des garçons.

Remake. Le club de volley-ball de la Gendarmerie nationale (GNVB) reste intouchable. Après son doublé au championnat national, fin juin à Toamasina, le GNVB a réédite son exploit lors des finales du championnat d'Analamanga 1D, ce dimanche à Betongolo. Chez les garçons 1D, le GNVB bat à domicile l'Akany Sambatra Itaosy (ASI) par 3 à 1.

Cette finale était très attendue car c'est le remake de celle à Toamasina, il y a moins d'un mois, entre un club expérimenté à ossature de l'équipe nationale et une équipe composée de jeunes révélations. Sans pression, ASI a mené dès le premier set et a su gérer son avantage pour le remporter par 25/17. Les Ny Toky, Mem's et Loïc ont passé sans tarder à l'offensive.

Au deuxième set, le club d'Itaosy a encore résisté, puis un moment de relâchement a été constaté. Profitant de l'occasion, les Dino et Tolotra ont assuré, puis ils ont égalisé en arrachant le deuxième set par 25/16. Le bloc des Gendarmes a été par la suite impénétrable lors des deux autres sets. À sens unique, le GNVB décroche les deux derniers sets (25/14 et 25/19) face à une équipe affaiblie qui a commis à plusieurs reprises des fautes directes, dont des services non passés. «Nous étions supérieurs physiquement et étions efficaces en bloc», analyse le coach du GNVB, Eric Randriamparany.

%

Confirmation

«Nous devrions améliorer notre condition physique et consolider la force mentale. Nous avons mené, mais nous n'avons pas su gérer l'avantage», reconnait Toky Razafinimanana, l'entraineur de l'ASI. La finale des filles a été à sens unique. Le club champion de Madagacsar, le GNVB bat sèchement Squad à sa première finale par 3 sets à 0 (25/18 25/14 25/23). «Nombreux clubs ont été en trêve après le championnat national alors que nous avons poursuivi notre entrainement sans relâche. De plus, nos six titulaires à cette finale forment la sélection nationale en vue des Jeux des Iles.

Et encore, c'est moi qui est nommé entraineur national qui s'occupe des filles aux Jeux des Iles», souligne Tiana Randriamisasaona, coach de l'équipe féminine du GNVB. La troisième place est revenue à Mama chez les hommes. L'équipe de l'Assurance a défait Cosfa en match de classement. Du côté des dames, ASI bat par forfait BI'AS dont la plupart des éléments sont déjà partis en vacances. Il ne reste plus que le championnat régional 2D qui est encore en phase éliminatoire, pour la ligue d'Analamanga de volleyball.