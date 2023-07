Madagascar: Taekwondo - Le staff technique promet la première place

Ambitieux. Trente-deux présélectionnés et huit encadreurs techniques poursuivent le regroupement officiel en vue des Jeux des Îles de l'océan Indien, depuis le vendredi 21 juillet.

Vingt-quatre catégories synonymes de vingt-quatre médailles d'or sont en jeu à la XIe édition, prévue du 23 août au 3 septembre. Seize catégories, huit chez les garçons et huit également pour les filles seront au programme en kyourigi (combat), et huit en poomsae, quatre garçons et quatre filles. «La liste définitive a été remise au Comité d'organisation des Jeux des Iles, mais nous avons gardé quatre remplaçants et trois remplaçantes car le taekwondo est un sport de contact et le risque de blessure est courant», explique le directeur technique national, Rivo Rakotobe.

«Les athlètes sont hyper motivés après la réintégration du taekwondo au programme des Jeux. Si nous avons décroché neuf médailles d'or sur seize en 2007, et avons remporté la première place à domicile, notre défi est cette fois de faire encore mieux», lance le premier responsable technique de la discipline à Madagascar. L'unique expatrié sera le champion de France, le Nantais Nicolas de Gonzague Randriamiandirisoa engagé en poomsae U60. «Au cas où il n'est pas éligible compte tenu de la Charte des jeux, nous avons déjà un remplaçant», rassure le DTN.

Détails importants

À un mois de l'évènement, la préparation est de plus en plus intensive. L'équipe nationale a entamé le regroupement libre avec deux séances d'entrainement par semaine, puis une séance par jour, et actuellement, les présélectionnés suivent un entrainement biquotidien. «Nous avons appris que notre matériel venant de Chine est déjà arrivé.

Nous tenons ainsi à demander l'autorisation de l'utiliser, surtout le plastron à système électronique. Les combattants devraient se familiariser avec ces équipements, une occasion aussi de les essayer s'ils fonctionnent bien», souligne Rivo Rakotobe. «Les Mauriciens et les Réunionnais se préparent bien eux aussi. Il me semble que La Réunion va aligner des champions de France en poomsae», mentionne le DTN. Quant aux conditions sociales du groupe, l'équipe nationale et les encadreurs sont hébergés au White Palace à Tsaralalàna depuis le 21 juillet, «le repas est de qualité, mais une petite amélioration est à faire pour éviter trop de gras.

Le nutritionniste du ministère est passé nous voir pour régler ce petit souci», précise le technicien. Les présélectionnés s'entrainent à Nanisana, dans une salle que le ministre coach, celui de l'Agriculture a mise à leur disposition. «Nous attendons aussi la dotation des fortifiants car l'entrainement est actuellement de plus en plus intensif», signale-t-il.